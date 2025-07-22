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中職／古久保釋疑上場找主審為哪樁 對龍隊挑戰時間、挑戰2判決有疑

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二、首席教練曾豪駒都上場了解狀況。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二、首席教練曾豪駒都上場了解狀況。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天打到延長11局以4：3險勝味全龍隊，11局上林智平的二壘打，讓兩隊教頭都一度上場，猿隊教頭古久保健二賽後解釋當時的疑惑，一來因為認為已經超過時間，二來也認為延長賽無法挑戰兩個判決。

兩隊以2：2進入延長賽，10局的攻勢都無功而返，11局上林智平二壘打一棒敲回超前分，龍隊教頭葉君璋上場向裁判表達意見，隨後見古久保、首席教練曾豪駒也上場了解狀況。

古久保表示，當時是先確認是否超過可以挑戰的時間，「後來是說他們要看兩個，有沒有踩到一壘壘包和二壘判決，我是說延長賽只能看一個play，所以上去和裁判老師確認。」龍隊後來是挑戰二壘的判決，林智平維持原判安全上壘，後續為猿隊多跑回1分保險分。

味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影

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林智平 味全龍 樂天桃猿

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