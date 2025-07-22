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中職／林智平1二壘打、1預感跑壘致勝 桃猿教頭：贏得lucky

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林智平趁林子昱暴投跑回分數。記者陳正興／攝影
林智平趁林子昱暴投跑回分數。記者陳正興／攝影

味全龍、樂天桃猿隊激戰到延長賽，猿隊老將林智平再度挺身而出，一支二壘打、一次提前預知到可能暴投的跑壘，貢獻1分打點、跑回1分，幫助猿隊以4：3險勝。

猿隊首局陳晨威二壘打開路，接下來兩棒用出局數換進壘，猿隊先馳得點。

龍隊第3局王順和二壘打、吉力吉撈．鞏冠一壘打串連追平，魔神樂第5局兩出局後保送陳子豪，接連被李凱威、吉力吉撈．鞏冠敲安，龍隊攻下超前分。

鋼龍投到第7局領先失守，遭林承飛敲出追平陽春砲，兩隊先發投手鋼龍7局失2分、魔神樂5局失2分，雙雙無關勝敗收場。

兩隊以2：2進入延長賽，陳禹勳把關10局上，3打席都是抓到前位跑者，讓猿隊的攻勢最小化，沒能在突破僵局搶下分數，但龍隊10局下的攻勢也是三上三下，纏鬥進入11局，林智平二壘打一棒敲回超前分，而他自己也先後靠林泓育安打、林子昱暴投跑回分數，猿隊取得4：2領先，龍隊下半局追近至1分差，但最終攻勢斷在郭天信的再見雙殺。

猿隊教頭古久保健二指出，11局輪到中心跑者在打，攻擊確實有達到想要的效果，要特別講的是無人出局、一三壘有人的狀況，梁家榮、林承飛都未能以高飛犧牲打多搶1分，「那邊再怎樣，都要想辦法打一個高飛球，知道外野高飛球沒那麼好打，但既然是中心打線就要負起責任，這樣攻擊上也會比較順暢。」後續是林子昱兩出局後出現暴投，給了林智平跑回分數的機會，讓古久保坦言：「比較lucky，那是對我們很重要的一分。」

林智平則透露，那一球還沒投之前，就有預期會提前落地，「有在準備，看他抬高起來就啟動，是有點賭博去跑。」今年以40歲高齡在場上拚戰，出賽場次暴增，也讓他坦言先前一度有點累到緊繃，現在狀態也是70%而已，「但上了場就是全力，比完再回去治療恢復。」

味全龍隊1分惜敗。記者陳正興／攝影
味全龍隊1分惜敗。記者陳正興／攝影
林智平趁林子昱暴投跑回分數。記者陳正興／攝影
林智平趁林子昱暴投跑回分數。記者陳正興／攝影
林智平延長11局敲出二壘打攻下超前分。記者陳正興／攝影
林智平延長11局敲出二壘打攻下超前分。記者陳正興／攝影

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林智平 樂天桃猿 吉力吉撈

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