聽新聞
0:00 / 0:00
中職／現在很痛…魔鷹談喪妻淚崩 「還弄不懂上帝的安排」
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹剛經歷喪妻之痛，強忍悲痛，未向球隊請假，今天仍隨球隊在澄清湖棒球場出賽，貢獻1分打點，雄鷹終場以7：1打爆統一獅隊。魔鷹賽後向球迷表達感謝，也述說這場人生巨變後的心境，坦言：「現在很痛，但我會每天來到球場，努力練習，把最好的表現帶到球場上，希望幫助球隊奪得總冠軍。」
魔鷹原訂19、20日出戰明星賽，太太帶著兩個女兒一起搭機來台要參與盛會，卻在機上出現不適，送醫搶救不治，將在台灣重逢之際卻天人永隔，令球迷相當不捨。
魔鷹在悲痛之中展現堅韌意志，向球隊表達希望正常出賽，此役擔任先發第四棒、指定打擊出賽，球團安排他的打席取消電音應援，由球迷起立鼓掌、人聲應援，給予他最大的力量，魔鷹打席敲出高飛犧牲打，攻下雄鷹的第1分。
雄鷹全隊繫上黑絲帶出賽，打線火力全開，全場13支安打，光是在獅隊洋投布雷克5局投球任內就敲出10安、攻下6分，讓他局局失分，逐步擴大優勢。獅隊被壓制全場，直到9局上才靠蘇智傑陽春砲避免遭到完封。艾速特先發6局僅用79球，被敲4安打、無失分，獲選為單場MVP。
面對5194名進場觀眾，魔鷹賽後上場發表談話，他先向球迷表達感謝，「謝謝大家，知道很多人在社群媒體上都給我鼓勵。」
「上個周末對我來說是很困難的時間。」魔鷹說：「知道每個際遇，都是上帝的安排，想給每個人一些要做的事，但現在我不確定上帝要我做什麼，但我還是會保持信仰。」
魔鷹也向球迷喊話，「也希望大家可以把握機會擁抱家人，現在我無法再和老婆說一聲再見，希望大家要珍惜和家人陪伴的時光，對他們保持微笑，把每天的相處都當成最後一天。」不僅他自己淚崩，隊友、教練也紛紛拭淚，總教練洪一中掩面落淚。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言