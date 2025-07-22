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中職／現在很痛…魔鷹談喪妻淚崩 「還弄不懂上帝的安排」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹剛經歷喪妻之痛，強忍悲痛，未向球隊請假，今天仍隨球隊在澄清湖棒球場出賽，貢獻1分打點，雄鷹終場以7：1打爆統一獅隊。魔鷹賽後向球迷表達感謝，也述說這場人生巨變後的心境，坦言：「現在很痛，但我會每天來到球場，努力練習，把最好的表現帶到球場上，希望幫助球隊奪得總冠軍。」

魔鷹原訂19、20日出戰明星賽，太太帶著兩個女兒一起搭機來台要參與盛會，卻在機上出現不適，送醫搶救不治，將在台灣重逢之際卻天人永隔，令球迷相當不捨。

魔鷹在悲痛之中展現堅韌意志，向球隊表達希望正常出賽，此役擔任先發第四棒、指定打擊出賽，球團安排他的打席取消電音應援，由球迷起立鼓掌、人聲應援，給予他最大的力量，魔鷹打席敲出高飛犧牲打，攻下雄鷹的第1分。

雄鷹全隊繫上黑絲帶出賽，打線火力全開，全場13支安打，光是在獅隊洋投布雷克5局投球任內就敲出10安、攻下6分，讓他局局失分，逐步擴大優勢。獅隊被壓制全場，直到9局上才靠蘇智傑陽春砲避免遭到完封。艾速特先發6局僅用79球，被敲4安打、無失分，獲選為單場MVP。

面對5194名進場觀眾，魔鷹賽後上場發表談話，他先向球迷表達感謝，「謝謝大家，知道很多人在社群媒體上都給我鼓勵。」

「上個周末對我來說是很困難的時間。」魔鷹說：「知道每個際遇，都是上帝的安排，想給每個人一些要做的事，但現在我不確定上帝要我做什麼，但我還是會保持信仰。」

魔鷹也向球迷喊話，「也希望大家可以把握機會擁抱家人，現在我無法再和老婆說一聲再見，希望大家要珍惜和家人陪伴的時光，對他們保持微笑，把每天的相處都當成最後一天。」不僅他自己淚崩，隊友、教練也紛紛拭淚，總教練洪一中掩面落淚。

魔鷹賽後與球迷談話，一一擁抱隊友、教練。圖／截圖自轉播畫面
魔鷹賽後與球迷談話，一一擁抱隊友、教練。圖／截圖自轉播畫面

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魔鷹 明星賽

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