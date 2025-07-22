中職／44場「巨蛋海」賽程襲來 龍隊平日起跑10177人捧場

華麗的明星賽落幕，台北大巨蛋回歸例行賽規格，今天味全龍隊作東迎戰樂天桃猿隊，為下半季首場大巨蛋例行賽，平日票房開出1萬177人成績不俗。

台北大巨蛋上半季共打22場例行賽，湧入42萬3127人，場均1萬9233人；下半季至賽季落幕前，已無演唱會搶檔期，進入「巨蛋海」賽程，共有44場比賽在大巨蛋進行，場次一多，是否會分散人潮，成為最大考驗。

下半季首場大巨蛋賽事從今天起跑，龍隊主場迎戰猿隊，湧入10177人觀戰，以平日來說是不錯的票房。 味全龍隊在台北大巨蛋作東，賽前「小龍女」演出，韓籍啦啦隊女孩權喜原。記者陳正興／攝影

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