中職／雄鷹狂掃10安 獅隊洋投布雷克連5局失分生涯首見

統一獅隊洋投布雷克今天挑戰生涯第50勝，遭到台鋼雄鷹隊亂棒攻擊，第1到5局全數掉分，這是布雷克中職生涯首度連5局掉分。

布雷克過去最長連續局數失分紀錄為4局，出現在2023年4月13日面對中信兄弟隊先發6局失5分，從第3到6局皆失分，還不曾連5局掉分，雄鷹打線今天讓他改寫這項紀錄。

布雷克此役先發5局被敲10安打、失6分，首局被王博玄、吳念庭接連敲安，魔鷹以高飛犧牲打先馳得點，第2局則是林家鋐、張肇元安打之後，高聖恩高飛犧牲打建功，第3局布雷克面對前4棒都沒解決，王柏融滿壘局面敲安貢獻兩分打點。

雄鷹第4局由吳念庭當「得點圈之鬼」，安打攻下第5分，第5局林家鋐一壘打、張肇元二壘打串連，雄鷹擴大為6：0領先。

商品推薦