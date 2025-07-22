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中職／獅隊下月8日起主場3連戰 改至澄清湖棒球場舉行

中央社／ 台北22日電
統一獅隊主場台南棒球場因風災受損，球團今天更新目前修復進度，已針對毀損之三壘看台頂棚進行拆除工程。圖／統一獅隊提供
統一獅隊主場台南棒球場因風災受損，球團今天更新目前修復進度，已針對毀損之三壘看台頂棚進行拆除工程。圖／統一獅隊提供

台南棒球場因颱風受損，目前確定8月統一7-ELEVEn獅隊8場主場賽事都受到影響，中職發布公告，8月8日至10日比賽將改至澄清湖棒球場進行。

颱風丹娜絲過境造成台南棒球場受損，昨天中職公布7月30日、31日統一7-ELEVEn獅隊主場比賽改至澄清湖棒球場舉行，對手為味全龍隊。

獅隊今天發出新聞稿表示，球團考量7、8月為颱風季，球隊近期針對颱風影響毀損的三壘看台頂棚進行拆除工程，也同步委請結構技師針對場館結構出具安全報告，整體評估及修繕建議方案，預計於8月初出爐，目前確定8月8場比賽都需調整場地。

中職今天再發出公告，獅隊原定8月8日至10日台南主場與台鋼雄鷹3連戰，因為颱風過境球場受損需要時間整復，因此比賽場地異動至澄清湖棒球場進行，開賽時間不變。

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棒球 中職 統一7-ELEVEn獅

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