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中職／愛妻搭機來台離世…魔鷹心碎仍重返球場 賽前對手暖心擁抱慰問

中職／魔鷹喪妻心碎仍火速重返球場 球迷留言盼給他力量

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
魔鷹銜悲出賽，統一獅隊飛力獅、梅賽斯賽前擁抱慰問。圖／台鋼雄鷹隊提供
魔鷹銜悲出賽，統一獅隊飛力獅、梅賽斯賽前擁抱慰問。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹剛經歷喪妻之痛，強忍悲痛，未向球隊請假，今天仍隨球隊在澄清湖棒球場出賽，球團也在澄清湖棒球場入口架設留言板，球迷紛紛留言為魔鷹打氣，陪伴他一起度過最艱難的時刻。

魔鷹原訂19、20日出戰明星賽，太太帶著兩個女兒一起搭機來台要參與盛會，卻在機上出現不適，送醫搶救不治，將在台灣重逢之際卻天人永隔，令球迷相當不捨。

魔鷹在悲痛之中展現堅韌意志，向球隊表達希望正常出賽，賽前對手統一獅隊洋將飛力獅、梅賽斯上前給予他擁抱，魔鷹也逐漸紅了眼眶。

魔鷹此役擔任先發第四棒、指定打擊出賽，首打席在一、三壘有人時上場，現場未奏應援曲，由球迷人聲吶喊，紛紛起立鼓掌給予他最大的力量，魔鷹該打席敲出高飛犧牲打，攻下雄鷹的第1分。

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魔鷹 棒球 明星賽

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