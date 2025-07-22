中職／魔鷹喪妻心碎仍火速重返球場 球迷留言盼給他力量
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹剛經歷喪妻之痛，強忍悲痛，未向球隊請假，今天仍隨球隊在澄清湖棒球場出賽，球團也在澄清湖棒球場入口架設留言板，球迷紛紛留言為魔鷹打氣，陪伴他一起度過最艱難的時刻。
魔鷹原訂19、20日出戰明星賽，太太帶著兩個女兒一起搭機來台要參與盛會，卻在機上出現不適，送醫搶救不治，將在台灣重逢之際卻天人永隔，令球迷相當不捨。
魔鷹在悲痛之中展現堅韌意志，向球隊表達希望正常出賽，賽前對手統一獅隊洋將飛力獅、梅賽斯上前給予他擁抱，魔鷹也逐漸紅了眼眶。
魔鷹此役擔任先發第四棒、指定打擊出賽，首打席在一、三壘有人時上場，現場未奏應援曲，由球迷人聲吶喊，紛紛起立鼓掌給予他最大的力量，魔鷹該打席敲出高飛犧牲打，攻下雄鷹的第1分。
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