中職／徐若熙明星賽投4球不影響先發 王維中持續調整

中職味全龍隊徐若熙20日明星賽有登板，明天例行賽將先發出賽，總教練葉君璋直言，「我不認為那4球會影響他」；至於投手王維中狀況，葉君璋透露，王維中有想修正的東西。

龍隊投手徐若熙此次明星賽被選入TEAM TAIWAN隊，在20日比賽登板中繼用4球抓1個出局數，讓林岱安敲出左外野方向飛球出局。

龍隊今天起在台北大巨蛋與樂天桃猿打2連戰，徐若熙是明天先發投手，被問起是否擔心明星賽登板會影響，總教練葉君璋表示，不會有影響，不管明天徐若熙登板表現是好還是不好，「我不認為那4球會影響他。」

不過葉君璋接著表示，其實一開始也會擔心可能有影響，在跟TEAM TAIWAN隊總教練曾豪駒討論後，安排投1個出局數，讓影響降到最低，20日也剛好是徐若熙的牛棚日。

龍隊投手王維中17日在二軍中繼登板，投1.2局被敲4支安打，包括1發全壘打，失掉5分（3分責失分）、吞下敗投。

葉君璋認為，其實王維中已經準備差不多了，但看起來王維中有想要修正的東西，若要定位在中繼位置，一場好、一場不好，比較難掌握，這一點還需要再讓他調整一下。

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