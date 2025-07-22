影／「限定女神降臨」李素泳、朴恩惠為味全龍應援
味全龍今日在大巨蛋的主場，找來「韓援雙星」李素泳、朴恩惠擔任應援嘉賓，來自韓國大邱的李素泳是模特兒系出身，外表雖如「高冷哥哥」，但內心卻無比溫柔，是最接地氣的反差萌女神。另一位朴恩惠，則是多才多藝的舞蹈機器，當過音樂劇演員、舞者與講師等，什麼舞風都難不倒她。兩人將為帶領球迷一同熱力應援，另外也有準備精彩中場舞蹈演出，給觀眾不同的視覺饗宴。
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