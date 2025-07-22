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高市中正國小少棒再奪全國賽冠軍 將赴日參賽

中央社／ 高雄22日電
高雄市中正國小棒球隊4月在「國小棒球運動聯賽軟式組全國賽」勇奪冠軍。中華民國學生棒球運動聯盟臉書
高雄市中正國小棒球隊4月在「國小棒球運動聯賽軟式組全國賽」勇奪冠軍。中華民國學生棒球運動聯盟臉書

高雄市苓雅區中正國小棒球隊在「國小棒球運動聯賽軟式組全國賽」勇奪冠軍，暌違3年再度代表台灣赴日參賽。高雄市教育局今天舉辦授旗典禮，勉勵小選手為國爭光。

中正國小棒球隊將代表我國參加2025年第43屆IBA-BOYS世界軟式少棒錦標賽，24日將啟程赴日本東京，展開為期6天的國際賽事。教育局今日舉行授旗典禮，表達市府的祝賀與祝福，並鼓勵選手再接再厲，為國爭光。

教育局表示，中正國小棒球隊在學校用心指導、家長熱心支持及市府政策扶持下，全體教練與選手戮力以赴，暌違3年再次奪得全國總冠軍，這也是隊史第7次。

教育局體育健康科長顏敏夙致詞表示，中正國小能在全國賽事中脫穎而出，並取得代表權赴日比賽，是學校長年耕耘體育教育的成果。也感謝師長、家長與選手齊心努力，成就這次榮耀時刻。

校方表示，棒球隊員此次全國賽在個人獎項上大放異彩，包括蔡承展獲最有價值球員MVP、簡睿辰獲投手獎及楊承浩、簡睿辰獲打擊獎；此外，教練尤伸評、楊正安、蕭宥宏也獲最佳教練獎。

教育局表示，近年持續投入學校體育資源與環境改善，113、114年度體育預算較過去提高30%，挹注學校體育設施改善、教練鐘點補助及優秀運動員培訓。市長陳其邁今年另增加棒球發展經費1650萬元，明年更將經費增加至2150萬元。

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教練 體育 教育局

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