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中職／兩位年輕一壘手一二軍互調 桃猿教頭點出李勛傑課題

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張趙紘升上一軍。記者陳正興／攝影
張趙紘升上一軍。記者陳正興／攝影

樂天桃猿明星賽前降下陳克羿、李勛傑，今天空缺升上呂詠臻、張趙紘，一位年輕一壘手換一位年輕一壘手，總教練古久保健二指出，李勛傑目前在一壘守備上還有很多課題，打擊上面對直球的擊球節奏也沒那麼好，目前在一壘的先發機會少，因此決定做此異動。

猿隊今天在台北大巨蛋面對味全龍隊，張趙紘近期在二軍連兩場開轟，今天已出現在一軍陣中。龍隊則是升上冉承霖、郭郁政。

李勛傑本季獲得重用，已在一軍出賽43場，這回降下二軍，古久保指出，「勛傑在一壘守備上還有很多課題，考量接下來在一壘給他先發的機會會少一點，所以先把他降下二軍，打擊部分也有需要修正的，看起來對直球的擊球節奏沒那麼好。」張趙紘升上一軍，古久保表示，他的定位也會放在一壘。

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