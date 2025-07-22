中職／兩位年輕一壘手一二軍互調 桃猿教頭點出李勛傑課題
樂天桃猿隊明星賽前降下陳克羿、李勛傑，今天空缺升上呂詠臻、張趙紘，一位年輕一壘手換一位年輕一壘手，總教練古久保健二指出，李勛傑目前在一壘守備上還有很多課題，打擊上面對直球的擊球節奏也沒那麼好，目前在一壘的先發機會少，因此決定做此異動。
猿隊今天在台北大巨蛋面對味全龍隊，張趙紘近期在二軍連兩場開轟，今天已出現在一軍陣中。龍隊則是升上冉承霖、郭郁政。
李勛傑本季獲得重用，已在一軍出賽43場，這回降下二軍，古久保指出，「勛傑在一壘守備上還有很多課題，考量接下來在一壘給他先發的機會會少一點，所以先把他降下二軍，打擊部分也有需要修正的，看起來對直球的擊球節奏沒那麼好。」張趙紘升上一軍，古久保表示，他的定位也會放在一壘。
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