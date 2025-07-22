中職／李凱威慢跑出明星賽首盜 「基鴻只顧framing」

味全龍隊李凱威解鎖生涯在明星賽的首盜，是跑自家隊友郭天信、劉基鴻的投捕搭檔，李凱威透露，當時是在胡金龍的鼓吹下起跑，已經晚出發，還是輕鬆跑上二壘，「基鴻只顧著framing，完全沒注意我。」

本屆明星賽共兩次盜壘，都很有話題，一次是猿氣代跑許基宏，被一壘手潘傑楷推出去盜壘，盜壘成功記在許基宏帳上；李凱威則在郭天信登板投球、搭檔劉基鴻蹲捕時發動盜壘，郭天信投球出手後，鏡頭才帶到一個藍色身影從他身後悠悠竄過，郭天信當場氣死的表情都寫在臉上，劉基鴻賽後也承認真的沒注意到，人都跑過去後才知道跑了。

被問到是不是故意跑自家隊友，李凱威先是堅定回應「對！」隨即揭曉是胡金龍出的主意，自己也想說讓基鴻表現一下，「結果他根本沒看到我跑，我很慢跑欸！他還完全沒看到。」

李凱威留下明星賽生涯首盜，但他笑說：「郭天信的紀錄比較不容易啦！」他指的是郭天信還不曾在明星賽贏球這件事，儘管聯盟紀錄認證第二場是和局，郭天信為8連不勝，但選手們還是堅定他就是8連敗。

李凱威爆料，郭天信去年還沒打前就說自己4連敗，一直很想贏，結果打了兩場都輸，今年再輸兩場，「厲害欸！真的不簡單，希望明年不要跟他同隊。」

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