快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李凱威慢跑出明星賽首盜 「基鴻只顧framing」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李凱威在明星賽與隊友擊掌。味全龍臉書
李凱威在明星賽與隊友擊掌。味全龍臉書

味全龍隊李凱威解鎖生涯在明星賽的首盜，是跑自家隊友郭天信、劉基鴻的投捕搭檔，李凱威透露，當時是在胡金龍的鼓吹下起跑，已經晚出發，還是輕鬆跑上二壘，「基鴻只顧著framing，完全沒注意我。」

本屆明星賽共兩次盜壘，都很有話題，一次是猿氣代跑許基宏，被一壘手潘傑楷推出去盜壘，盜壘成功記在許基宏帳上；李凱威則在郭天信登板投球、搭檔劉基鴻蹲捕時發動盜壘，郭天信投球出手後，鏡頭才帶到一個藍色身影從他身後悠悠竄過，郭天信當場氣死的表情都寫在臉上，劉基鴻賽後也承認真的沒注意到，人都跑過去後才知道跑了。

被問到是不是故意跑自家隊友，李凱威先是堅定回應「對！」隨即揭曉是胡金龍出的主意，自己也想說讓基鴻表現一下，「結果他根本沒看到我跑，我很慢跑欸！他還完全沒看到。」

李凱威留下明星賽生涯首盜，但他笑說：「郭天信的紀錄比較不容易啦！」他指的是郭天信還不曾在明星賽贏球這件事，儘管聯盟紀錄認證第二場是和局，郭天信為8連不勝，但選手們還是堅定他就是8連敗。

李凱威爆料，郭天信去年還沒打前就說自己4連敗，一直很想贏，結果打了兩場都輸，今年再輸兩場，「厲害欸！真的不簡單，希望明年不要跟他同隊。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

郭天信 明星賽 李凱威

延伸閱讀

中職／郭天信後悔滑球K掉林智勝 劉基鴻蹲捕渾然未覺一壘跑了

中職／為郭天信8連敗負責 平野惠一即刻卸任明星隊總教練

中職／投手真的不夠用了！郭天信登板1局無失分 K掉林智勝

中職／賽前練習就知道會奪冠 郭天信抱回Switch 2只給兒子瑪莉歐娃娃

相關新聞

中職／兄弟疑有啦啦隊新外援加入 網瘋猜是朴善珠

中華職棒越來越多啦啦隊外援加入，已有3名外援的中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，今天在社群平台發布影片，疑似又有新韓援加入，許多網友瘋猜是朴善珠。 Passion Sisters官方

中職／明星賽認真打、綜藝化論戰 古久保健二也建議不能太鬧

中華職棒明星賽今年再度於台北大巨蛋開出票房紅盤，越來越綜藝化的橋段，掀起正反論戰，台鋼雄鷹隊總教練洪一中認為比賽還是該認...

中職／台南棒球場修復暫無時程表 8月賽程也要改場地

統一獅隊主場台南棒球場因風災受損，從7月起未進行任何賽事，球團今天更新目前修復進度，已針對毀損之三壘看台頂棚進行拆除工程...

中職／年資兩年扛明星賽舞蹈總監 Fubon Angels大頭看女孩完美演出飆淚

中華職棒明星賽落幕，除了選手較勁，由六隊啦啦隊聯手帶來的開場舞蹈表演也是亮點，而這場號稱史上規模最大、整齊度最高的啦啦隊...

中職／徐若熙明星賽投4球不影響先發 王維中持續調整

中職味全龍隊徐若熙20日明星賽有登板，明天例行賽將先發出賽，總教練葉君璋直言，「我不認為那4球會影響他」；至於投手王維中...

高市中正國小少棒再奪全國賽冠軍 將赴日參賽

高雄市苓雅區中正國小棒球隊在「國小棒球運動聯賽軟式組全國賽」勇奪冠軍，暌違3年再度代表台灣赴日參賽。高雄市教育局今天舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。