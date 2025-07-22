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中職／龍隊打教克魯茲回歸 葉總談林智勝游擊1場OK、連守NG

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林智勝。報系資料照
林智勝。報系資料照

明星賽落幕，中華職棒賽事繼續於台北大巨蛋登場，味全龍隊今天作東迎戰樂天桃猿隊，陣容中出現一位消失已久的身影，外籍打擊教練克魯茲回到台灣。

克魯茲昨天早上抵台，馬上就參與龍隊昨天的練習，葉君璋也提到，「他一直都有在關心，不在台灣期間，也有把資訊都讓他知道，他都有保持在狀況內，對他來講應該沒什麼落差。」

此外，林智勝在明星賽第二場秀游擊守備，葉總今天也被問到如何評價林智勝久違重返游擊的表現，葉總笑說：「表現很好啊！我覺得和他年輕時差不多，節奏感、傳球能力都還不錯。」

葉君璋不諱言，「年紀這件事，重點不是當下表現，而是不能把每天狀況都調到最好，打一場可以接近巔峰時的7成、8成，打一個禮拜可能從8成掉到5成，年紀的影響重點就是續航力是問題。職棒就是要打120場，年輕時他可以80場狀況是好的，現在可能不到5場可以維持在最好水準。」

逼近林智勝告別選手生涯，接下來將如何安排他的出賽，葉總說：「還是要看球隊需求去考慮。」

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明星賽 林智勝 樂天桃猿

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