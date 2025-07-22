中職／明星賽認真打、綜藝化論戰 古久保健二也建議不能太鬧

中華職棒明星賽今年再度於台北大巨蛋開出票房紅盤，越來越綜藝化的橋段，掀起正反論戰，台鋼雄鷹隊總教練洪一中認為比賽還是該認真打、回歸棒球本質。樂天桃猿隊教頭古久保健二今天賽前也被問到此事，他不諱言，如果比賽變得太開玩笑也不行，但也點名有看到幾個精彩play，顯示選手還是全力以赴在比賽。

去年明星賽打出許多傳奇隱藏角色，過去經典的或是不曾上演過的對決戲碼，紛紛端到比賽場上，讓球迷大呼過癮；今年也不乏趣味橋段，各種CP撒糖、守位大風吹、吉祥物猿氣代跑等元素，也為明星賽帶來另類話題。

然而回歸比賽內容，也掀起許多討論聲浪，像是兩隊在第二戰以0：0收和，這是明星賽史上第一次單場兩隊都未能得分，即便明星隊已打到有兩局必須推出野手登板，中華隊還是沒有分數進帳。

關於明星賽認真打、娛樂性之間的平衡，古久保健二表示，每個人看起來的感受不一樣，「以我個人而言，既然是明星賽，兩邊都是最好選手出來，個人還是覺得不要有太鬧的場景出現。」

樂天桃猿隊教頭古久保健二。記者陳正興／攝影

「如果比賽變得太開玩笑也不行。」古久保健二認為，明星賽很多人在看，有人是享受比較輕鬆的氛圍，也有人是真的想看職業明星的球技展現，「如果可以找到平衡，相信會出現更好的明星賽。」

古久保不諱言，去年像是王建民、陳金鋒等人的對決，會讓球迷期待今年會看到什麼，但比賽本質還是要正常去打。他也提到，禮拜天的比賽有看到好幾個精彩play，像是岳政華、陳晨威都有精彩的play，讓他感覺「這就是明星級」，他說：「有看到這樣的球，代表選手還是全力以赴在比這個比賽。」

古久保也提出自己的建言，像是投手不夠用的狀況，如果改成3隊3隊分隊，各出5個投手，就不會有這種狀況。此外，他也認為賽前的趣味競賽有點多，「賽前活動如果再下一點工夫，流暢度會不會更好。」

中華職棒36年明星賽，出現郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚畫面。記者余承翰／攝影

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