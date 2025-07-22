快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／明星賽認真打、綜藝化論戰 古久保健二也建議不能太鬧

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊教頭古久保健二。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊教頭古久保健二。記者陳正興／攝影

中華職棒明星賽今年再度於台北大巨蛋開出票房紅盤，越來越綜藝化的橋段，掀起正反論戰，台鋼雄鷹隊總教練洪一中認為比賽還是該認真打、回歸棒球本質。樂天桃猿隊教頭古久保健二今天賽前也被問到此事，他不諱言，如果比賽變得太開玩笑也不行，但也點名有看到幾個精彩play，顯示選手還是全力以赴在比賽。

去年明星賽打出許多傳奇隱藏角色，過去經典的或是不曾上演過的對決戲碼，紛紛端到比賽場上，讓球迷大呼過癮；今年也不乏趣味橋段，各種CP撒糖、守位大風吹、吉祥物猿氣代跑等元素，也為明星賽帶來另類話題。

然而回歸比賽內容，也掀起許多討論聲浪，像是兩隊在第二戰以0：0收和，這是明星賽史上第一次單場兩隊都未能得分，即便明星隊已打到有兩局必須推出野手登板，中華隊還是沒有分數進帳。

關於明星賽認真打、娛樂性之間的平衡，古久保健二表示，每個人看起來的感受不一樣，「以我個人而言，既然是明星賽，兩邊都是最好選手出來，個人還是覺得不要有太鬧的場景出現。」

樂天桃猿隊教頭古久保健二。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊教頭古久保健二。記者陳正興／攝影

「如果比賽變得太開玩笑也不行。」古久保健二認為，明星賽很多人在看，有人是享受比較輕鬆的氛圍，也有人是真的想看職業明星的球技展現，「如果可以找到平衡，相信會出現更好的明星賽。」

古久保不諱言，去年像是王建民、陳金鋒等人的對決，會讓球迷期待今年會看到什麼，但比賽本質還是要正常去打。他也提到，禮拜天的比賽有看到好幾個精彩play，像是岳政華、陳晨威都有精彩的play，讓他感覺「這就是明星級」，他說：「有看到這樣的球，代表選手還是全力以赴在比這個比賽。」

古久保也提出自己的建言，像是投手不夠用的狀況，如果改成3隊3隊分隊，各出5個投手，就不會有這種狀況。此外，他也認為賽前的趣味競賽有點多，「賽前活動如果再下一點工夫，流暢度會不會更好。」

中華職棒36年明星賽，出現郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚畫面。記者余承翰／攝影
中華職棒36年明星賽，出現郭俊麟（左）直接單膝跪地跟陳冠宇（右）求婚畫面。記者余承翰／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

明星賽 樂天桃猿 古久保健二

延伸閱讀

中職／明星賽邊講邊投 呂彥青一心二用：喉嚨好乾

中職／啾啾在應援 陳晨威忍住不出棒、啾一個是臨時起意

中職／被陳晨威啾一下閃瞎 曾豪駒虧：明天自己調整

中職／太閃！女友啾啾喊「呼哈」應援 陳晨威噘嘴啾一下

相關新聞

中職／兄弟疑有啦啦隊新外援加入 網瘋猜是朴善珠

中華職棒越來越多啦啦隊外援加入，已有3名外援的中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，今天在社群平台發布影片，疑似又有新韓援加入，許多網友瘋猜是朴善珠。 Passion Sisters官方

中職／明星賽認真打、綜藝化論戰 古久保健二也建議不能太鬧

中華職棒明星賽今年再度於台北大巨蛋開出票房紅盤，越來越綜藝化的橋段，掀起正反論戰，台鋼雄鷹隊總教練洪一中認為比賽還是該認...

中職／台南棒球場修復暫無時程表 8月賽程也要改場地

統一獅隊主場台南棒球場因風災受損，從7月起未進行任何賽事，球團今天更新目前修復進度，已針對毀損之三壘看台頂棚進行拆除工程...

中職／年資兩年扛明星賽舞蹈總監 Fubon Angels大頭看女孩完美演出飆淚

中華職棒明星賽落幕，除了選手較勁，由六隊啦啦隊聯手帶來的開場舞蹈表演也是亮點，而這場號稱史上規模最大、整齊度最高的啦啦隊...

中職／兩位年輕一壘手一二軍互調 桃猿教頭點出李勛傑課題

樂天桃猿隊明星賽前降下陳克羿、李勛傑，今天空缺升上呂詠臻、張趙紘，一位年輕一壘手換一位年輕一壘手，總教練古久保健二指出，...

中職／李凱威慢跑出明星賽首盜 「基鴻只顧framing」

味全龍隊李凱威解鎖生涯在明星賽的首盜，是跑自家隊友郭天信、劉基鴻的投捕搭檔，李凱威透露，當時是在胡金龍的鼓吹下起跑，已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。