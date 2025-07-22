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中職／兄弟疑有啦啦隊新外援加入 網瘋猜是朴善珠
中華職棒越來越多啦啦隊外援加入，已有3名外援的中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，今天在社群平台發布影片，疑似又有新韓援加入，許多網友瘋猜是朴善珠。
Passion Sisters官方發布新影片，疑似有新啦啦隊加入，不過畫面模糊處理，只能確定背號是98號。網友們紛紛猜測是朴善珠，但也有人認為不像。
現年28歲的朴善珠外號「山豬妹」，曾在韓職樂天巨人、NC恐龍及韓華鷹隊當過啦啦隊，去年來台加入PLG職籃領航猿啦啦隊Pilots Crew，擁有甜美長相和搞怪性格的她在台灣收穫不少粉絲，今年3月更宣布要在台灣上語言學校。
朴善珠經常在社群平台與台灣粉絲互動，今天稍早發文表示，「今天的直播我改到29號喔！不好意思臨時更改行程。」也讓不少網友猜測她是Passion Sisters新成員。
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