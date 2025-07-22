為圓夢曾一天打三份工 前犀睛女孩牙牙不放棄的舞台人生

在職棒與職籃的賽場上，啦啦隊總是舞動著熱情，成為場邊最亮眼的焦點。而在這群充滿活力的女孩中，牙牙(方藝慈)的故事特別引人注目──從高中社團起步、意外踏上啦啦隊舞台，到成為唱跳女團成員，再到斜槓餐酒館與市場的生活勞動者，她的人生如同一場現實與夢想交織的表演。

意外登場人生第一份表演工作

牙牙IG

牙牙(方藝慈)回憶，自己高中才開始學舞，加入文藻外語大學新潮爵士舞蹈社，後正式接觸表演。大一時，一位熱愛棒球的好朋友瞞著她幫她報名了義大犀牛啦啦隊甄選，還幫忙準備照片與自我介紹影片，結果她一路過關斬將，成為職棒啦啦隊成員，正式踏上舞台。

牙牙(方藝慈)說，「那時候完全不緊張，只覺得很興奮，因為站上了一個更大的舞台。」她說，在短短一個月內學會所有應援與開場舞，很快就在比賽中亮相，開啟了職業表演的第一章。

紅毯與燈光背後堅持興趣成為職志

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牙牙(方藝慈)的清新學生形象，讓她被經紀公司注意，進而參與亞洲職棒大賽、中職頒獎典禮紅毯等活動。但家人對她的選擇並不支持，來自傳統隔代教養的她，自小常聽爺爺奶奶說：「女孩子學這麼多幹嘛？以後還不是要嫁人。」

牙牙(方藝慈)指出，「我爸媽從不反對我表演，但也無法投資我。」熱愛表演的牙牙說，她想學鋼琴、跳舞，卻因經費限制無法如願，只能靠學校社團自學。即使後來簽了經紀約、出過唱片，父母也都不是第一時間知道。

唱跳女團與現實碰撞

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義大轉手為富邦悍將後，牙牙(方藝慈)加入三人唱跳女團「WAYsugar微甜女孩」，出了一張六首歌的迷你專輯，還到香港、澳門、廣州等地宣傳，甚至與港星合唱台灣偶像劇《艾蜜莉的五件事》插曲。

然而，光環背後是殘酷的經濟現實。「宣傳費一人只有450元，還不夠坐車。」她苦笑。每月入不敷出、租金壓力沉重時，她不得不開始找工打拼。

地瓜、咖啡與酒為夢打工三份差

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牙牙(方藝慈)開始在台北過著三段式的斜槓生活：早上七點前在菜市場賣地瓜與花生，中午後轉戰咖啡廳學拉花、煮咖啡，晚上再到東區知名藝人開設的餐酒館擔任正職工作。牙牙(方藝慈)說，「那段時間，每天只能睡五小時。」，有時表演完直接衝去上班，幾乎沒時間和朋友見面。為了生活，她連女團團員都一起帶去菜市場擺攤。牙牙(方藝慈)說，「最期待的就是地瓜賣剩，這樣就能當晚餐。」

重返舞台成為啦啦隊長

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隨著經紀合約結束，她終於能重返啦啦隊舞台，加入T1聯盟台鋼獵鷹，並被任命為隊長。牙牙(方藝慈)表示，「我是在記者會當天才知道自己要當隊長，老闆直接跟我說要受訪。」牙牙(方藝慈)說，可能因為她過去的啦啦隊與女團經驗。

牙牙(方藝慈)強調，隊長不是官位，而是責任。有次波浪舞環節MC張勳傑因穿皮鞋無法跑動，她便自告奮勇扛起三圈繞場，結束後他特地到她IG留言致謝，「那種被理解、被看見的感覺，真的很暖。」

被替換再出發啦啦隊路上的高低起伏

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然而，不久後台鋼重組啦啦隊，將原有成員全數更換。牙牙(方藝慈)坦言：「其實很難過，因為我本來期待能同時跳棒球與籃球，但最後還是整隊被換掉。」

回顧她的啦啦隊歷程，總是與轉變相伴──義大轉手、女團解散、台鋼更替、雲豹出場稀少。她說，「我啦啦隊人生就是這麼坎坷，但也很幸運，常在莫名其妙失業後，剛好有新機會出現。」

不靠直播人設用生活與觀眾連結

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牙牙(方藝慈)雖也開直播，但風格偏向「真實生活」：她說，「我不走撒嬌路線，直播就是煮飯、聊天，有時候唱歌。」她更在直播中與粉絲互動，收到許多關於甄選的訊息，牙牙(方藝慈)坦言，公開甄選常讓她焦慮，「現在很多公司喜歡選素人，像我們這種有經歷的，很多有經驗的人都分享壓力很大。」

投資未來斜槓學習財務轉職

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隨著餐酒館與啦啦隊工作結束，牙牙(方藝慈)開始學習投資理財，準備報考相關證照。她說：「啦啦隊是青春財，總要準備下一步。」她希望未來能轉業務或從事與財務規劃有關的工作，也考慮接觸經紀、行銷等後勤角色。

牙牙(方藝慈)指出，「熱愛舞台，但也沒辦法一輩子靠舞台，但我希望離開時，是有準備、有選擇的。」

舞台之外是選擇的勇氣

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牙牙(方藝慈)說，只要有舞台就「跳到沒有人願意看為止。」，從地瓜攤、咖啡廳、餐酒館，到萬人球場的舞台，她的身份在轉換，熱愛不變。

她或許不是鎂光燈下的主角，卻是無數默默耕耘的表演者代表──在人生每一場沒有保證的演出中，用盡全力發光，哪怕只為短暫的一刻，也足以照亮屬於自己的舞台。

這條路，牙牙(方藝慈)還在走。而她早已準備好，無論哪個舞台，都是她最用力、最真誠的演出。

原題：【專訪】跳到不能跳為止──牙牙的舞台人生與現實修練

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