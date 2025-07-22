中職／台南棒球場修復暫無時程表 8月賽程也要改場地

統一獅隊主場台南棒球場因風災受損，從7月起未進行任何賽事，球團今天更新目前修復進度，已針對毀損之三壘看台頂棚進行拆除工程，接下來將由結構技師針對場館結構進行安全評估及修繕建議，目前還沒有完工時程，至8月底前都無法「回家」，將由聯盟協助更改比賽場地。

球團表示，考量7、8月為颱風季，為確保台南棒球場場域民眾生活安全，球隊近期針對颱風影響毀損之三壘看台頂棚進行拆除工程，也同步委請結構技師針對場館的結構出具安全報告，整體評估及修繕建議方案，預計於8月初出爐。

依據目前災後修復進度，以及需待結構技師提供修繕建議，並洽詢廠商評估施工期程，球團表示修復時程尚未確定，完工後也須要再次檢視實際完工後的場館安全性再行開放球迷進場。

獅隊至8月底前的台南賽事受到影響，球隊正積極協請聯盟協助更改場地事宜，詳細正確賽程及原賽事退票相關權益，待細節確認後，另行公布。

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