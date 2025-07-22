中職／年資兩年扛明星賽舞蹈總監 Fubon Angels大頭看女孩完美演出飆淚

中華職棒明星賽落幕，除了選手較勁，由六隊啦啦隊聯手帶來的開場舞蹈表演也是亮點，而這場號稱史上規模最大、整齊度最高的啦啦隊聯合表演，背後的關鍵推手，來自Fubon Angels、啦啦隊資歷僅兩年的成員大頭。

本屆明星賽首次由現役年資僅兩年的啦啦隊成員擔任舞蹈總監，打破過往由資深或退役成員主導的傳統。儘管未能親自站上表演舞台，但大頭自接下總監一職後便全心投入，從選曲、編舞、走位規畫到彩排指導，每個細節都親力親為，全力呈現最完美的演出給球迷。

「雖然一開始很擔心自己能不能勝任，但還是希望挑戰看看，也很感謝大家給我這個機會學習。」大頭坦言這段時間壓力不小，必須在極短時間內統籌60位女孩的排練與隊形動線，還得隨時因應現場突發狀況調整。她說：「有時內心很慌，但還是強迫自己冷靜下來處理，因為我知道，大家都在看著我。」

中華職棒明星賽動員6隊啦啦隊女孩，今年由現役年資僅兩年的Fubon Angels大頭擔任舞蹈總監。圖／富邦悍將提供

這次舞蹈設計融入創新巧思，除傳統應援元素外，大頭特別加入流行舞風格，讓整體視覺更豐富、層次感更強，也提升隊形整齊度。她分享：「去年我還是開場舞的一員，就想過如果能融入不同舞種，會更令人驚豔。看到大家完美呈現那段舞，我真的超感動！」

兩天的演出順利落幕，大頭站在場邊默默注視，當四萬名觀眾報以如雷掌聲時，她的情緒再也按捺不住：「永遠不會忘記第一天的畫面，那一刻我眼淚狂飆、雙手發抖，是一種感動、驕傲又鬆一口氣的複雜情緒。我真的好開心，我做到了！」

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