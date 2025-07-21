中職／悍將與童琮輝之子童堉誠簽自培合約 正式加入二軍
中職富邦悍將隊今天再簽下自主培訓球員童堉誠，童堉誠為退役球員童琮輝之子，今年在測試會演出完全打擊，今天起正式加入悍將二軍。
悍將選秀會後補強腳步沒有停，先前宣布簽下選秀會未獲指名的投手李斯特、捕手楊笑虎、內野手蔡袁華辰為自主培訓球員，今天再簽自主培訓球員童堉誠。
童堉誠在今年中職測試會中有完全打擊表現，也被多隊教練點名身材條件不錯，但最後選秀會仍未獲得指名。
悍將今天和聯盟進行球員登錄，與野手童堉誠簽下自主培訓合約，球團表示，今年25歲的童堉誠在測試會繳出難得的「完全打擊」表現，今天起正式加入悍將二軍。此外，選秀球員談約也同步進行中，將待日後完成簽約後一併公布。
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