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中職／台南棒球場需時間整復 月底2場賽事改至澄清湖舉行

中央社／ 台北21日電
台南棒球場。報系資料照
台南棒球場。報系資料照

受到先前颱風影響，球場受損需要時間整復，中職今天發布公告，30、31日原訂在台南棒球統一7-ELEVEn獅隊主場賽事，將改至澄清湖棒球場進行。

颱風丹娜絲過境影響，造成台南市立棒球場受損，先前一軍例行賽台南主場賽事有1場延賽，有2場比賽改至澄清湖棒球場、2場比賽改至新莊棒球場進行。

中職今天再發布公告，因為颱風過境球場受損需要時間整復，將再調整比賽場地，30、31日獅隊與味全龍隊2連戰，比賽場地將改至澄清湖棒球場舉行，開賽時間不變，仍是晚間6時35分。

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棒球 中職 統一7-ELEVEn獅

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