中職／布雷克「50勝俱樂部」倒數 最快明天加入王漢、柏格行列

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聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊洋投布雷克邁向生涯第50勝。本報資料照
統一獅隊洋投布雷克邁向生涯第50勝。本報資料照

統一獅隊明天作客高雄澄清湖球場，對台鋼雄鷹隊展開2連戰首戰，推出布雷克登板先發，將挑戰本季第7勝，若能成功奪下勝投，更是中華職棒史上第9位加入「50勝俱樂部」的洋投。

中職開打36年以來，只有27名投手達到50勝，其中8人是外籍球員，依序是勇壯108勝、羅力102勝、 風神76勝、伍鐸75勝、德保拉71勝、柏格58勝、王漢56勝、楓康55勝。

布雷克2020年來台加入獅隊，生涯6個球季出賽112場（108場先發），戰績49勝25敗、防禦率2.88，包括本季14場先發投出6勝4敗、防禦率3.31，目前維持4連勝。

單看獅隊洋投紀錄，王漢保有隊史最多勝，1993到95年短短3季就達56勝，柏格雖在勝投排行榜領先兩勝，但有5勝是1999年在三商虎隊投出，接下來4季在獅隊投出53勝，布雷克最快明天成為隊史洋投50勝第3人。

雄鷹明天在主場推出艾速特應戰，本季13場先發投出3勝3敗、防禦率2.77，也要挑戰生涯第20勝。

台北大巨蛋下半季賽事明天開打，味全龍隊以地主身分迎敵，對樂天桃猿隊展開2連戰首戰，同樣形成洋投對決場面。

鋼龍本季14場先發投出7勝2敗、防禦率3.18，生涯累積47勝，加入「50勝俱樂部」開始倒數；魔神樂本季14戰投出7勝5敗、防禦率2.71，他在6月14日投贏富邦悍將隊，拿到生涯第20勝後，接下來3戰投出3連敗。

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王漢 布雷克 樂天桃猿

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