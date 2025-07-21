中職／布雷克「50勝俱樂部」倒數 最快明天加入王漢、柏格行列

因「三振舞」走紅的「AI女神」李珠珢，在台灣擁有超高人氣，特別是重磅加盟富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」之後，更是吸引廣大粉絲追逐。 但近日韓國論壇卻驚爆，李珠珢與大5歲的韓職培證英雄

2025-07-21 11:41