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中職／魔鷹未能參加明星賽 聯盟：事發突然不會禁賽處分

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中職／魔鷹未能參加明星賽 聯盟：事發突然不會禁賽處分

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台鋼雄鷹隊魔鷹因太太(右)過世，無法參加明星賽。報系資料照
台鋼雄鷹隊魔鷹因太太(右)過世，無法參加明星賽。報系資料照

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹原在今年中華職棒明星賽名單內，由於他的太太在來台飛機上過世，魔鷹因此無法參賽，中職官方今天指出，未來不會禁止魔鷹出賽。

中職說明如下：

「台鋼球團魔鷹選手為本年度聯盟明星賽明星隊成員之一，原定參加明星賽，因遭逢家人突發事故，以致賽前辭退參加本年度明星賽活動。

由於事發突然，聯盟考量魔鷹選手須要時間親自處理相關事務，將不予以禁賽處分。」

根據聯盟規章，入選明星賽的球員因傷或因故無法出席者，列為明星賽傷兵名單，明星賽後7日內不得出賽。

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