中職／樂天三本柱快閃店賣爆！明星賽營業額破200萬

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩韓籍人氣組合「三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢，在中華職棒明星賽期間化身老闆娘，於7月19、20日於台北大巨蛋推出限定快閃韓食攤位「好厝邊 HASUBEEN」，短短兩天熱賣超過1500份餐點、營業額突破兩百萬元，兩天都提前完售，鄰近攤位老闆都笑喊：「真的好會賺，簡直外野傳奇！」

主打商品「HASUBEEN 套餐組」包含韓式炸雞佐年糕、花枝丸、聯名設計餐具與隨機小卡，集美味與收藏價值於一身。限定兩日販售的三本柱聯名T-shirt更在每天開店一小時內即告售罄。首次開店的三人也留下難忘回憶，廉世彬感性分享：「跟洙漢、智媛歐膩一起做HASUBEEN的時候，一起度過了辛苦又愉快的時間，感覺變得更親近了！」

快閃店成為明星賽場外另一亮點，也吸引不少啦啦隊好友現身力挺，包含樂天女孩崔荷潾、Mika、籃籃、若潼、Kaho、芷軒，以及富邦團長Travis、小龍女金娜妍等。河智媛更在排隊隊伍前與猿氣上演「公主抱反擊戰」，瞬間將猿氣抱起還轉了兩圈，驚人「女友力」讓粉絲笑翻，河智媛抬猿氣封為經典名場面「抬智猿」。

三人各司其職，廉世彬擔任「秩序小隊長」維持現場動線，她笑說：「因為大家的遵守，所以才能安全愉快地收尾！」河智媛作為店長，機動支援各區、還貼心與粉絲合照；禹洙漢則負責出餐與接待，親切又俐落，讓粉絲感動直呼：「買到的不只是餐點，是滿滿誠意！」

除了快閃攤位的忙碌日常，「三本柱」也照常參與中場開場舞演出，表現毫不打折。廉世彬笑言：「比起緊張，第一次體驗這種感覺更有趣。明年的全明星賽還想再上台！」從舞台到攤位，她們用滿滿熱情展現不同魅力，也讓這場融合韓食與應援的限定活動，成為粉絲心中難忘的一頁。

活動結束後，廉世彬感性表示：「覺得所有開飯店的人都很厲害！」河智媛開心收尾：「謝謝大家來，活動順利結束，太開心了！」禹洙漢也笑著送上：「謝謝光臨，很高興看到大家，辛苦了！」為這段傳奇畫下完美句點。 樂天桃猿啦啦隊樂天女孩韓籍人氣組合「三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢，在中華職棒明星賽期間化身老闆娘，於台北大巨蛋推出限定快閃韓食攤位。圖／樂天桃猿隊提供 樂天桃猿啦啦隊樂天女孩韓籍人氣組合「三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢，在中華職棒明星賽期間化身老闆娘，於台北大巨蛋推出限定快閃韓食攤位。圖／樂天桃猿隊提供 樂天桃猿啦啦隊樂天女孩韓籍人氣組合「三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢，在中華職棒明星賽期間化身老闆娘，於台北大巨蛋推出限定快閃韓食攤位。圖／樂天桃猿隊提供 樂天桃猿啦啦隊樂天女孩韓籍團員河智媛於台北大巨蛋推出限定快閃韓食攤位，抱起自家吉祥物猿氣小子，展現女友力。圖／樂天桃猿隊提供 樂天桃猿啦啦隊樂天女孩韓籍人氣組合「三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢，在中華職棒明星賽期間化身老闆娘，於台北大巨蛋推出限定快閃韓食攤位。圖／樂天桃猿隊提供

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