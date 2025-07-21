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中職／稱霸台灣日！樂天女孩登美職三球場 啦啦隊外交

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls將化身「啦啦隊外交大使」，連續進軍運動家、華盛頓國民、匹茲堡海盜三支美國職棒大聯盟球隊的「台灣日」活動。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls將化身「啦啦隊外交大使」，連續進軍運動家、華盛頓國民、匹茲堡海盜三支美國職棒大聯盟球隊的「台灣日」活動。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩即將前往美國！今年夏天，Rakuten Girls將化身「啦啦隊外交大使」，連續進軍運動家、華盛頓國民、匹茲堡海盜三支美國職棒大聯盟球隊的「台灣日」活動，成為史上參與場次最多的台灣啦啦隊代表，從美西一路橫掃到美東，掀起一波波熱情應援旋風，將「最強台味」帶上國際舞台。

此次行程將從8月底運動家主場揭開序幕，樂天女孩會在現場帶來原汁原味的應援演出，用熱情的應援舞蹈點燃現場氣氛。期間不僅會與當地僑胞互動，更將搭配球隊舉辦的台灣日主題活動，讓美國球迷也能親身感受台式應援的魅力。

此外，這次行程樂天女孩也將前往華府參與「國民主場台灣日」活動，展現台灣啦啦隊的自信活力。壓軸場則會到匹茲堡海盜隊主場，也將有機會和在匹茲堡海盜奮戰的台灣選手鄭宗哲碰面。

據悉，不少粉絲已經搶先在TCSA facebook粉專上獲得消息，非常期待樂天女孩的到來！而這趟美國行，Rakuten Girls這次橫跨美西到美東，透過應援實踐文化外交，證明「台式應援，魅力無國界」。

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海盜 啦啦隊 樂天女孩

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