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世大運／宋昕澔22分帶頭反撲 中華男籃驚險逆轉勝智利

中央社／ 台北21日電
德國萊茵魯爾世大運21日進行男籃分組預賽，中華隊在宋昕澔豪取22分帶領下，後來居上逆轉擊敗智利，拿下預賽首勝。圖大專體總提供
德國萊茵魯爾世大運21日進行男籃分組預賽，中華隊在宋昕澔豪取22分帶領下，後來居上逆轉擊敗智利，拿下預賽首勝。圖大專體總提供

德國萊因魯爾世大運今天進行的男籃分組預賽，中華隊靠著宋昕澔豪取22分帶領，在第4節後來居上，終場以72比54逆轉擊敗智利，拿下預賽首勝，有機會挺進8強。

以政大為班底的世大運中華男籃，預賽分組和德國、芬蘭、智利同組，首戰不敵地主德國後，今天對上同組實力較弱的智利。

沒想到，上半場中華隊命中率奇差，首節以13比17落後，半場結束更以23比32落後給對手。

幸好下半場中華隊及時回神，第3節拉出21比14的攻勢，前3節結束，追到僅以44比46落後；關鍵的第4節，靠著宋昕澔單節13分帶動下，單節祭出28比8的比數，順利拉開比數，最終以18分的差距獲勝。

中華隊除了宋昕澔外，只有徐得祈的11分突破雙位數。預計今晚20時30分預賽最終戰對上芬蘭，在一般預料德國能擊敗智利前提以3勝晉級外，目前同為1勝1敗的中華隊和芬蘭等於誰贏誰晉級。

另外，中華女籃在預賽最終戰，面對地主德國，以40比81落敗，預賽3戰全敗、分組墊底，也確定無緣晉級。

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宋昕澔

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