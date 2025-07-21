環境部與中職推綠色球場 李多慧：沒地球就沒棒球

環境部與中職今天簽署MOU，中職會長蔡其昌說，6球團會共擬「綠色球場」獎項。環境部長彭啓明盼打造淨零球場。資源循環推廣大使李多慧見證，嬌喊「沒有地球就沒有棒球」。

環境部與中華職棒聯盟簽署「愛棒球挺永續」合作備忘錄記者會，由彭啓明與蔡其昌共同出席簽署儀式，並邀請資源循環推廣大使李多慧、六都環保局代表及中職球團一同見證。

彭啓明表示，環境部過去1年多積極與運動賽事結合，因為運動員要很自律，才能發揮最好的表現，因此運動就是推廣永續最好的代言人；這次的簽約很有意義，讓運動結合環保政策，擴大永續的影響力，達到減塑、低碳、資源循環；未來的最終目標期盼打造一個淨零的球場，甚至讓運動賽事達到碳中和。

環境部與中華職棒聯盟上午舉行「愛棒球挺永續」合作備忘錄簽署記者會，擔任資源循環推廣大使的啦啦隊女孩李多慧（左）與環境部長彭啓明（右）拿著環保杯跳三振舞。記者林伯東／攝影 林伯東

蔡其昌說，聯盟成立30多年來，都有為環境保護、資源回收進行努力，但沒有比較系統性面對；聯盟領隊會先通過辦法，參考國外制度並與環境部討論，設計「綠色球場」獎項，做得最好的球場，不限一隊，只要達標都會頒獎，預計下一次的領隊會議就會擬訂規則，明年正式實施。

蔡其昌指出，球團管理球場，但球場主人是地方政府，因此也邀請地方主管機關一同參與，如改用低耗能的燈具等。球團自己做，做不起來，只由地方做，也缺乏整體性，因此很高興與環境部合作落實政策，並派出最強的應援李多慧來支持。

李多慧大力讚賞今年中職明星賽球衣，是用回收寶特瓶製，直呼穿起來很「舒服」；她也分享，平常會準備自備環保杯、做垃圾分類。活動中，李多慧手持環保杯跳三振舞，提倡民眾共同響應，嬌喊「沒有地球就沒有棒球」。

環境部與中華職棒聯盟上午舉行「愛棒球挺永續」合作備忘錄簽署記者會，擔任資源循環推廣大使的啦啦隊女孩李多慧（左）與環境部長彭啓明（右）拿著環保杯跳三振舞。記者林伯東／攝影 林伯東

環境部說明，這次合作包含加強球場回收設施與明確標示，安排巡場人員協助垃圾分類；鼓勵球衣採用可回收材質，並建立再利用或捐贈機制；汰換球具也將優先轉贈學校、社福團體，無法再用的則導入再生利用流程。

此外，球迷自備杯具或容器可享場內消費折扣，現場也設有補水站與循環杯租借系統。

環境部並鼓勵推動場館碳盤查與碳標籤申請，讓球場的環保作為被看見也被記錄，實踐「每一場球賽都是一場永續示範」的核心精神。

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