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中職／兄弟大巨蛋主題周倒數 獨家販售SUPER JUNIOR-D&E球衣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊和SUPER JUNIOR-D&E聯手推出聯名球衣。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊和SUPER JUNIOR-D&E聯手推出聯名球衣。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊將於8月1到3在台北大巨蛋擔任主隊，對樂天桃猿隊進行3連戰，球團今天宣布舉辦龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題周，分別在2、3日邀請超人氣五人女團ITZY、「最寵粉」男團代表SUPER JUNIOR-D&E擔任演唱嘉賓。

兄弟特別與SUPER JUNIOR-D&E聯手推出聯名球衣，全球限量6千件將在大巨蛋主場獨家販售。

兄弟公布相關訊息如下：

由SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫親自操刀設計的中信兄弟聯名球衣，整體設計以潔白純色為底，融入專屬於ANNIE與D&E的三大元素——星星（ANNIE）、月亮（銀赫）、太陽（東海）意義的D&E的官方LOGO，並以SUPER JUNIOR-D&E專屬「應援色」寶藍色細膩點綴，將彼此間的羈絆藏進每個細節之中。

不僅如此，在中信兄弟球衣胸前的「Brothers」中，特別加入「D&E」的小巧思，為聯名球衣增添獨家的收藏價值。

星星、月亮與太陽更象徵著彼此共同擁有的專屬宇宙，讓每位ANNIE都能與D&E一起閃耀在同一片星河裡，只要購買限量聯名球衣，即贈送D&E肖像應援小卡。

為了突顯出聯名球衣的獨家珍藏性，東海與銀赫的所屬經紀公司ODE Entertainment也特許發布全球限量6千件現場販售，為此次中信兄弟K歌主題週增添合作象徵性，相關搶購資訊都在中信兄弟官方社群平台內容。

為了讓更多球迷參與主題周盛宴，強力推出全新套票，搭配「ITZY簽名」抽獎活動，凡購買中信兄弟龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週3日套票，就有機會抽中ITZY相關簽名好禮。

兄弟連續兩年主題周活動，Passion Sisters都不缺席，8月1日Friday Night由製噪機NOISEMAKER搭配Passion Sisters率先登場；ITZY、「華語情歌王子」張棟樑、「華語樂壇實力創作女聲」戴佩妮將於2日首次來到大巨蛋演唱；兄弟年度主題曲創作人蕭秉治、SUPER JUNIOR-D&E都在3日亮相，賽後第12屆「我不是歌手」盛大登場。

購票連結：https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101

購票注意事項：https://www.brothers.tw/POR0116_?TYPE=2

視線不完整區域：https://www.brothers.tw/POR0116_?TYPE=5

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Passion 中信兄弟 樂天桃猿

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