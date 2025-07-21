中職／李珠珢驚爆熱戀職棒選手 互抱貼臉親暱照網路瘋傳

因「三振舞」走紅的「AI女神」李珠珢，在台灣擁有超高人氣，特別是重磅加盟富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」之後，更是吸引廣大粉絲追逐。

但近日韓國論壇卻驚爆，李珠珢與大5歲的韓職培證英雄隊外野手朴秀鐘（박수종，音譯）陷入熱戀，甚至流出多張兩人甜蜜互動的大頭貼照，在台韓兩地球迷掀起熱議，消息一出讓不少粉絲崩潰。

Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供 藍宗標

李珠珢7月19日首度於中職明星賽亮相應援，隔天更舉辦首次個人生日粉絲見面會，與來自各方的400名粉絲相見，近距離互動，現場不僅宣布將推出首本個人寫真，更一展歌喉，展現多才多藝的一面。然而當天韓國論壇就已經傳出李珠珢秘戀職棒選手的消息。

後續多個社群平台與論壇更流出疑似李珠珢與朴秀鐘的「人生四格」合照。畫面中，李珠珢從背後擁抱朴秀鐘，兩人緊貼臉頰比愛心，氛圍甜蜜宛如熱戀情侶；另一張照片中，李珠珢頭戴造型髮箍，靠在朴秀鐘肩頭，比出噤聲手勢，親密互動不言而喻。

Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供 藍宗標

現年26歲的朴秀宗身高179公分，畢業於韓國慶星大學，大四時轉任外野手。2022年以育成選手身分加入Kiwoom英雄隊，後晉升為正式球員，目前打擊率為0.154，上月4日才敲出生涯首支一軍全壘打。

박수종 윙크하는 장면 볼 사람 pic.twitter.com/S5O5rctenO — ⛧⁶ (@unzena_) 2025年6月28日

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