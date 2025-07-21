快訊

中選會主委李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

都在風抗係數內…光電板被吹毀四散 調查報告揭這環節出問題

中職／強忍喪妻之痛！魔鷹盼週二重返球場 洪總：尊重個人意願並全力協助

聯合新聞網／ 綜合外電報導
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。本報資料照片
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。本報資料照片

台鋼雄鷹洋砲魔鷹在中職明星賽期間經歷家中巨變，原訂搭機來台探親的妻子不幸在飛行途中身體突發狀況，抵達後緊急送醫仍回天乏術，令人震驚與惋惜。魔鷹隨即請辭原訂參與的明星賽活動，並與球隊討論後續安排。

不過台鋼總教練洪一中透露，魔鷹已主動表示希望於週二（22日）與週三（23日）澄清湖主場比賽復出參戰。「魔鷹想要打，我是尊重他，但絕對不會勉強他，我想他或許是想藉由專注比賽去轉移悲傷情緒。」

據了解，魔鷹的妻子此行攜帶兩名年幼女兒同行，兩人年僅8歲與7歲。突如其來的變故讓人措手不及，洪總也坦言：「我想魔鷹現在最難啟齒的，就是向他的兩個女兒說明媽媽的狀況。」他進一步表示，球團也會提供一切協助，例如協助尋找保母，協助魔鷹照顧孩子。

台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）昨晚搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救，今早仍宣告不治，檢警今午會同法醫相驗遺體，但死因仍不確定，尚待擇期下周解剖鑑定。圖／報系資料照
台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）昨晚搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救，今早仍宣告不治，檢警今午會同法醫相驗遺體，但死因仍不確定，尚待擇期下周解剖鑑定。圖／報系資料照

面對人生至痛，魔鷹仍在昨晚透過社群平台發文，感謝外界的關心，並表示自己會盡快回到球場。洪總強調：「不論他是否選擇出賽，我們都尊重，球團也會配合他處理後續事宜。」

魔鷹能否如願在下週出賽仍視其身心狀況而定，但洪一中與球團明確表態，會全力支持他度過人生最艱難的時刻。

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹寫下對妻子的悼念。圖／截圖自魔鷹IG 陳宛晶
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹寫下對妻子的悼念。圖／截圖自魔鷹IG 陳宛晶

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

妻子 人生 教練 社群

相關新聞

中職／李珠珢驚爆熱戀職棒選手 互抱貼臉親暱照網路瘋傳

因「三振舞」走紅的「AI女神」李珠珢，在台灣擁有超高人氣，特別是重磅加盟富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」之後，更是吸引廣大粉絲追逐。 但近日韓國論壇卻驚爆，李珠珢與大5歲的韓職培證英雄

中職／強忍喪妻之痛！魔鷹盼週二重返球場 洪總：尊重個人意願並全力協助

台鋼雄鷹洋砲魔鷹在中職明星賽期間經歷家中巨變，原訂搭機來台探親的妻子不幸在飛行途中身體突發狀況，抵達後緊急送醫仍回天乏術，令人震驚與惋惜。魔鷹隨即請辭原訂參與的明星賽活動，並與球隊討論後續安排。

中職／明星賽2天8萬人破紀錄 朱育賢關鍵轟幫中華隊獲勝

為期兩天的中華職棒明星賽昨天畫下句點，合計八萬人進場寫下新紀錄，比賽中有著滿滿趣味話題、粉紅泡泡，也讓球迷有機會向林智勝...

中職／退場之路可以再長一點嗎？林智勝重返游擊滿滿不捨

「10年沒守游擊了喔。」林智勝在台北大巨蛋4萬人歡呼聲中退場，生涯最後一次的明星賽備受禮遇，回到熟悉又陌生的視角重新觀看...

中職／兄弟大巨蛋主題周倒數 獨家販售SUPER JUNIOR-D&E球衣

中信兄弟隊將於8月1到3在台北大巨蛋擔任主隊，對樂天桃猿隊進行3連戰，球團今天宣布舉辦龍角散草本喉糖《CHANNEL B...

中職／「AI女神」李珠珢爆熱戀！與大5歲球星親密照瘋傳網轟動

韓國人氣啦啦隊成員、現效力於中華職棒富邦悍將啦啦隊「富邦Angel」的李珠珢近日被爆與韓國職棒（KBO）球隊培證英雄隊外野手朴秀鐘（박수종）傳出熱戀緋聞。一組疑似「李珠珢男友」朴秀鐘與她親密互動的四連拍照片在網路上曝光，迅速引發粉絲與媒體關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。