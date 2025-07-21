中職／強忍喪妻之痛！魔鷹盼週二重返球場 洪總：尊重個人意願並全力協助

台鋼雄鷹洋砲魔鷹在中職明星賽期間經歷家中巨變，原訂搭機來台探親的妻子不幸在飛行途中身體突發狀況，抵達後緊急送醫仍回天乏術，令人震驚與惋惜。魔鷹隨即請辭原訂參與的明星賽活動，並與球隊討論後續安排。

不過台鋼總教練洪一中透露，魔鷹已主動表示希望於週二（22日）與週三（23日）澄清湖主場比賽復出參戰。「魔鷹想要打，我是尊重他，但絕對不會勉強他，我想他或許是想藉由專注比賽去轉移悲傷情緒。」

據了解，魔鷹的妻子此行攜帶兩名年幼女兒同行，兩人年僅8歲與7歲。突如其來的變故讓人措手不及，洪總也坦言：「我想魔鷹現在最難啟齒的，就是向他的兩個女兒說明媽媽的狀況。」他進一步表示，球團也會提供一切協助，例如協助尋找保母，協助魔鷹照顧孩子。

台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）昨晚搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救，今早仍宣告不治，檢警今午會同法醫相驗遺體，但死因仍不確定，尚待擇期下周解剖鑑定。圖／報系資料照

面對人生至痛，魔鷹仍在昨晚透過社群平台發文，感謝外界的關心，並表示自己會盡快回到球場。洪總強調：「不論他是否選擇出賽，我們都尊重，球團也會配合他處理後續事宜。」

魔鷹能否如願在下週出賽仍視其身心狀況而定，但洪一中與球團明確表態，會全力支持他度過人生最艱難的時刻。

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹寫下對妻子的悼念。圖／截圖自魔鷹IG 陳宛晶

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