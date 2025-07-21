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中職／李珠珢生日粉絲見面會大成功 驚喜宣布推出影像紀實

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供
Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供

富邦育樂旗下Fubon Angels「AI女神」李珠珢，昨天在三創Clapper Studio舉辦首次個人生日粉絲見面會，與400名粉絲提前歡度即將到來的生日，更有粉絲遠自英國、馬來西亞、韓國、香港來參加，現場氣氛溫馨又熱烈。

李珠珢不僅與粉絲近距離互動，還帶來精心準備的韓文歌曲演出，展現多元魅力，並於活動尾聲驚喜宣布，將推出首本個人影像紀實《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》，作為回應粉絲支持的紀念禮物。

李珠珢來台發展首年人氣爆棚，在應援舞台上帶給球隊和球迷們滿滿的能量，各種一舉一動都成為粉絲們捕捉和討論的焦點，生日粉絲見面會活動訊息一公布及引起粉絲熱烈討論，門票一開賣隨即秒殺完售。

李珠珢來台發展第一個生日，粉絲們更自發性於公車、捷運、百貨商圈大型螢幕上投放生日應援廣告，遍及西門町與信義區，連李珠珢本人也在活動前抽空「踩點」現場，用行動親自感謝粉絲的祝福。

她在見面會安排多元互動環節，包含「三振舞王大對決」、「命中珠定就是你」等粉絲同樂遊戲，分享自己的喜好抉擇；第一關選擇李珠珢喜歡長髮還是短髮的關卡，她選擇長髮就有不少粉絲遭到淘汰，讓現場笑聲不斷，粉絲也透過活動，更了解AI女神生活中的另一面。

李珠珢見面會更特別準備3首韓文歌曲《只有你》與《看著你的眼睛》等曲目，展現細膩溫柔的歌聲，展現與過往在應援舞台上不同的表演，令現場粉絲聽得如癡如醉。

活動高潮之一為生日慶生橋段，主辦單位特別準備了造型蛋糕，上頭裝飾李珠珢最喜愛的「星星人」角色，溫馨又童趣的設計讓李珠珢笑得合不攏嘴，還俏皮地拿起蛋糕嚐了幾口。

在全場粉絲的生日祝福中，李珠珢一度感動到哽咽，她說：「這是我第一次在台灣舉辦生日見面會，能在台灣感受到這麼多人的溫暖祝福，真的非常感謝大家的用心與陪伴，生日願望就是希望大家繼續陪在我身邊，要永遠支持我喔！」

見面會尾聲也壓軸揭曉「生日大禮」，由尖端出版集團與富邦育樂聯手推出的個人首本影像紀實《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》將於9月推出。該書記錄她來台發展的應援點滴與私下生活樣貌，精裝典藏版將於生日當天（7月24日）中午12點於尖端網路書店搶先開放預購，一般版則預計於9月2日於各大通路正式上市，更多相關資訊將陸續公布。

Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供
Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供
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Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供
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Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供
Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供
Fubon Angels「AI女神」李珠珢首場個人生日粉絲見面會。圖／富邦悍將隊提供

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李珠珢 Fubon Angels

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