中職／「AI女神」李珠珢爆熱戀！與大5歲球星親密照瘋傳網轟動

韓國人氣啦啦隊成員、現效力於中華職棒富邦悍將啦啦隊「富邦Angel」的李珠珢近日被爆與韓國職棒（KBO）球隊培證英雄隊外野手朴秀鐘（박수종）傳出熱戀緋聞。一組疑似「李珠珢男友」朴秀鐘與她親密互動的四連拍照片在網路上曝光，迅速引發粉絲與媒體關注。

綜合韓國媒體報導，這組在社群平台與論壇廣為流傳的照片中，可見疑似李珠珢的女子從背後擁抱朴秀鐘，兩人還比出愛心手勢，舉止相當親密。截至目前，雙方對於戀情傳聞均未作出正式回應，僅透過經紀公司表示「暫不回應私人事務」。

치어리더 이주은 남친 키움 히어로즈 박수종 pic.twitter.com/NDKJ72Loe8 — web3devilder (@web3devilder) 2025年7月20日

李珠珢有著AI般的亮麗外型，加上身材姣好，個性靦腆可愛，近年在台灣累積大量粉絲，消息曝光後迅速登上熱門話題。她在2024年球季原為起亞虎啦啦隊成員，憑藉「三振舞」意外爆紅，全球點閱數突破1億次，不少名人也爭相模仿，甚至受到《紐約時報》報導。該舞蹈為起亞虎投手三振對手時啦啦隊跳的應援舞，簡短節奏鮮明，動作可愛，風靡韓台兩地。

李珠珢今年獲富邦悍將延攬來台，據傳她與富邦的合約金高達台幣1000萬元，遠高於一般台灣職棒球員的平均年薪，被視為啦啦隊界的「高價轉會」代表人物。但同時她也仍為韓職LG雙子啦啦隊一員。男方朴秀鐘則是2022年以育成選手身份加入培證英雄，今年出賽29場，目前打擊率為0.154。

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