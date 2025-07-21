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中職／明星賽2天8萬人破紀錄 朱育賢關鍵轟幫中華隊獲勝

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／台北報導
中職明星賽第二天，中華隊朱育賢於最後延長賽全壘打對決開轟，助中華隊獲得勝利。記者曾原信／攝影
中職明星賽第二天，中華隊朱育賢於最後延長賽全壘打對決開轟，助中華隊獲得勝利。記者曾原信／攝影

「大師兄」林智勝（左）最後一次中職明星賽，昨上場時，跳起sorry sorry的經典橋段。記者曾原信／攝影
「大師兄」林智勝（左）最後一次中職明星賽，昨上場時，跳起sorry sorry的經典橋段。記者曾原信／攝影

為期兩天的中華職棒明星賽昨天畫下句點，合計八萬人進場寫下新紀錄，比賽中有著滿滿趣味話題、粉紅泡泡，也讓球迷有機會向林智勝胡金龍兩位傳奇球星致意，最後更以史上首次全壘打大賽ＰＫ，由朱育賢關鍵轟確定勝場獎金歸屬。

中職明星賽第二天，吸引球迷擠爆大巨蛋。記者曾原信／攝影
中職明星賽第二天，吸引球迷擠爆大巨蛋。記者曾原信／攝影

延續幾年的「國家隊」與「明星隊」交手模式，十二強冠軍教頭曾豪駒領軍下，中華隊在首戰以七比五逆轉勝，第二場則是雙方打完九局以○比○和局作收，按照明星賽規則無延長賽，中華隊形同在明星賽跨季三連勝、四連不敗。

中職明星賽第二天，中華隊朱育賢於最後延長賽全壘打對決開轟，助中華隊獲得勝利。記者曾原信／攝影 曾原信
中職明星賽第二天，中華隊朱育賢於最後延長賽全壘打對決開轟，助中華隊獲得勝利。記者曾原信／攝影 曾原信

不過為了確定勝場獎金，比照大聯盟加演的「全壘打ＰＫ」，明星隊首棒張育成、中華隊首棒林安可都各敲出一轟，而明星隊王威晨三揮落空，中華隊第二棒朱育賢第一揮就敲出全壘打決定勝負，朱育賢笑說：「幫大家守住獎金了。」

傳奇對決！郭泓志vs.王建民(右)。 記者曾原信／攝影
傳奇對決！郭泓志vs.王建民(右)。 記者曾原信／攝影

林智勝、胡金龍是最後一次明星賽，連續兩天都扛起先發，林智勝更在久違的游擊防區守了七局，林智勝說：「很謝謝教練團，讓我有機會再守中華隊游擊。」只不過退場時走回場邊那段路時間過得太快，「可不可以再長一點？」

中華隊總教練曾豪駒表示，這次明星賽感受到球員都很盡力滿足球迷欲望，也希望比賽結束後回到隊上能好好準備賽季，尤其這兩場不是觀察重點，明年的經典賽陣容還是以季賽表現、休賽季狀況去做評估。

明星隊做出不少大膽調度，將郭天信、宋晟睿、林佳緯三位野手都拉上投手丘，合計兩局都沒失分，宋晟睿更投出一五一公里球速，曾豪駒笑說：「晟睿的資質真的是滿不錯的。」

談到出戰全壘打大賽ＰＫ的人選，明星隊總教練平野惠一透露是由選手決定，回顧這趟明星賽之旅，平野很希望與這些優秀的選手、教練、後勤繼續一起共事，結束後鬆一口氣的是，選手都沒有受傷，健康回到母隊，「這是最重要的事」。

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