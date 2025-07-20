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中職／朱育賢敲關鍵轟有江坤宇助攻 曾豪駒談中華對明星

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職明星賽第二天，中華隊朱育賢於最後延長賽全壘打對決開轟，助中華隊獲得勝利。記者曾原信／攝影
中職明星賽第二天，中華隊朱育賢於最後延長賽全壘打對決開轟，助中華隊獲得勝利。記者曾原信／攝影

中華職棒明星賽史上首次加演「全壘打PK」，朱育賢敲出關鍵轟幫助中華隊拿下勝利，總教練曾豪駒肯定球員們盡力滿足球迷欲望，也希望接下來回到賽季好好準備自己。

中華隊昨天以7：5逆轉勝拿下跨季3連勝，今天與明星隊纏鬥9局都以0：0平手，最後加碼全壘打決勝，兩隊第一棒都各敲出一轟，明星隊第二棒王威晨0轟，中華隊由朱育賢敲出關鍵一擊。

朱育賢表示，第7、8局就聽說有這個方式，也是看到大聯盟今年明星賽這樣的效果還不錯，「跟以往計時制不一樣，很開心可以幫隊友守下30萬。」

有趣的是，朱育賢選擇江坤宇擔任餵球投手，朱育賢說：「第一個就想到阿坤，因為他是萬人迷，看他（全壘打大賽）餵球不錯，也跟他稍微試一下，感覺不錯。」

朱育賢坦言，上去打擊壓力滿大，「沒有打都不知道結果，有打出去真的開心。其實跟再見全壘打不一樣，因為兩邊球員都在看。」

雖然採取國家隊對上明星隊形式，曾豪駒認為，這次賽事要觀察球員沒那麼準確，主要還是回到季賽表現，以及休賽季的狀況去做評估。

而今天中間也穿插郭泓志的全壘打公益表演，曾豪駒也要向這位經典賽情蒐資訊小組成員說聲辛苦了，因為才剛去美國與台美混血球員會面，接下來還要再去一次觀察旅美台將，「也希望最後在明年我們可以有更完整的中華隊去應戰經典賽。」

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朱育賢 明星賽 全壘打大賽

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