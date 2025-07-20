中職／朱育賢敲關鍵轟有江坤宇助攻 曾豪駒談中華對明星
中華職棒明星賽史上首次加演「全壘打PK」，朱育賢敲出關鍵轟幫助中華隊拿下勝利，總教練曾豪駒肯定球員們盡力滿足球迷欲望，也希望接下來回到賽季好好準備自己。
中華隊昨天以7：5逆轉勝拿下跨季3連勝，今天與明星隊纏鬥9局都以0：0平手，最後加碼全壘打決勝，兩隊第一棒都各敲出一轟，明星隊第二棒王威晨0轟，中華隊由朱育賢敲出關鍵一擊。
朱育賢表示，第7、8局就聽說有這個方式，也是看到大聯盟今年明星賽這樣的效果還不錯，「跟以往計時制不一樣，很開心可以幫隊友守下30萬。」
有趣的是，朱育賢選擇江坤宇擔任餵球投手，朱育賢說：「第一個就想到阿坤，因為他是萬人迷，看他（全壘打大賽）餵球不錯，也跟他稍微試一下，感覺不錯。」
朱育賢坦言，上去打擊壓力滿大，「沒有打都不知道結果，有打出去真的開心。其實跟再見全壘打不一樣，因為兩邊球員都在看。」
雖然採取國家隊對上明星隊形式，曾豪駒認為，這次賽事要觀察球員沒那麼準確，主要還是回到季賽表現，以及休賽季的狀況去做評估。
而今天中間也穿插郭泓志的全壘打公益表演，曾豪駒也要向這位經典賽情蒐資訊小組成員說聲辛苦了，因為才剛去美國與台美混血球員會面，接下來還要再去一次觀察旅美台將，「也希望最後在明年我們可以有更完整的中華隊去應戰經典賽。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言