中職／與偶像比愛心、餵球都搶戲 江坤宇：還好我不是投手

中信兄弟隊游擊手江坤宇當選今年明星賽人氣王，更在今天獲得與韓國人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE開球的搭檔機會，還在瑪利歐賽車競速擊敗總教練平野惠一搶下冠軍，更在延長賽餵球「助攻」，即使未先發仍成為話題焦點。

中華隊為了向林智勝致敬，今天游擊防區交給林智勝，江坤宇直到8局上才替補守備，帳面上留下1打數無安打。

只不過開賽前MINNIE開球時，江坤宇擔任開球捕手，有幸與超人氣偶像兩度合比愛心，讓大巨蛋充滿驚呼聲以及怒吼聲。

江坤宇透露，太太平時就喜歡韓國女團，自己也因此慢慢認識這些明星，「前幾天知道要當開球捕手，還滿開心的。在家有跟太太討論，想說如果比愛心她會不會回應？結果她也有比，滿開心的。」但當聽到球迷怒吼，「有點怕走不出球場。」

5局中場休息，江坤宇更在瑪莉歐賽車電玩遊戲中，擊敗自家教頭平野惠一、中華隊總教練曾豪駒和中職會長蔡其昌，平野惠一更佯怒喊著「屏東」，開玩笑要將江坤宇下放二軍。

江坤宇表示，自己本來就有玩這個系列的遊戲，也有特別惡補一下，「本來問平野有沒有玩過，他說沒有。但熱身時跑完一圈，覺得自己好像被騙了。」

兩隊正規9局打完0：0平手，啟動加碼的全壘打PK，江坤宇幫忙朱育賢餵球讓他成功敲出決勝一轟，今天的全壘打大賽也以餵球投手身分幫助曾頌恩奪冠。

「好險我不是投手。」江坤宇說：「餵球看他們打全壘打也很開心，頌恩、朱哥，餵球視角自己很開心。」儼然成為餵球王牌，他笑說，「可能下次會很多人找我餵球。」 中職明星賽第二天，歌手MINNIE開球完（右二）與江坤宇（左二）手比愛心，引發全場轟動。記者曾原信／攝影 中職明星賽第二天，宋晟睿（左）丟出觸身球，江坤宇（右）衝上前「理論」，結果是感情好抱抱。記者曾原信／攝影

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