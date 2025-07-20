中職／江坤宇賽車飆贏他不用去屏東 平野：我輸了是我該去

中華職棒明星賽第二天，沒有先發的江坤宇成為最大贏家，賽前與i-dle成員Minnie連比兩次愛心，還稱霸瑪莉歐賽車，帶回Nintendo Switch 2，總教練平野惠一當下雖對著江坤宇大喊「屏東」，賽後改口：「應該是我要下屏東，因為我輸了。」

今年明星賽不僅再度聚集堅強的6隊啦啦隊女孩陣容，也再現重磅聯名，結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，5局中場時間進行瑪莉歐賽車對戰，昨天由郭天信獲勝，今天參賽陣容換成蔡其昌、曾豪駒、平野惠一、江坤宇。

江坤宇、平野上演激戰，最終由江坤宇勝出，他作勢與平野握手致意，卻在平野伸手之際朝他拉弓，展現調皮的一面，讓平野氣得牙癢癢，在現場球迷鼓譟「屏東」之下，平野也接梗拿起麥克風指著江坤宇大喊「屏東」。

江坤宇今天的唯一打席，是在9局面對自家隊友宋晟睿，第1球就朝自己身上招呼而來。宋晟睿強調，並不是瞄準阿坤，「剛好那顆失投，想說先放一顆過去，結果就往阿坤那邊去，順便做一下效果。」

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