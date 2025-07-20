快訊

薇帕遠離豪雨仍炸全台！各地明防大雨 這日前再有熱帶低氣壓發展

台積電嘉義廠疑挖過人類骸骨…2個月內3傷亡 民俗專家示警了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／江坤宇賽車飆贏他不用去屏東 平野：我輸了是我該去

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
宋晟睿登板投球，一球砸在江坤宇身上，兩人在球場上抱在一起。記者曾原信／攝影
宋晟睿登板投球，一球砸在江坤宇身上，兩人在球場上抱在一起。記者曾原信／攝影

中華職棒明星賽第二天，沒有先發的江坤宇成為最大贏家，賽前與i-dle成員Minnie連比兩次愛心，還稱霸瑪莉歐賽車，帶回Nintendo Switch 2，總教練平野惠一當下雖對著江坤宇大喊「屏東」，賽後改口：「應該是我要下屏東，因為我輸了。」

今年明星賽不僅再度聚集堅強的6隊啦啦隊女孩陣容，也再現重磅聯名，結合《瑪利歐賽車世界》打造夏日派對，5局中場時間進行瑪莉歐賽車對戰，昨天由郭天信獲勝，今天參賽陣容換成蔡其昌、曾豪駒、平野惠一、江坤宇。

江坤宇、平野上演激戰，最終由江坤宇勝出，他作勢與平野握手致意，卻在平野伸手之際朝他拉弓，展現調皮的一面，讓平野氣得牙癢癢，在現場球迷鼓譟「屏東」之下，平野也接梗拿起麥克風指著江坤宇大喊「屏東」。

江坤宇今天的唯一打席，是在9局面對自家隊友宋晟睿，第1球就朝自己身上招呼而來。宋晟睿強調，並不是瞄準阿坤，「剛好那顆失投，想說先放一顆過去，結果就往阿坤那邊去，順便做一下效果。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

江坤宇 明星賽 宋晟睿

延伸閱讀

中職／為郭天信8連敗負責 平野惠一即刻卸任明星隊總教練

中職／江坤宇與MINNIE比愛心引大巨蛋暴動 太太：不准洗手

中職／王建民看得一頭霧水 揭曉側投蔡齊哲不是平野和餅總獻策

中職／失分、失誤都兄弟 平野惠一：我今天一直在道歉

相關新聞

中職／明星賽史上最初全壘打大賽PK 中華隊靠朱育賢轟贏王威晨

中華職棒明星賽第二天，打完9局仍是0比0，儘管規章明訂明星賽9局制、平手不延長，但臨時加碼全壘打大賽PK，明星隊推出張育...

中職／退場之路可以再長一點嗎？林智勝重返游擊滿滿不捨

「10年沒守游擊了喔。」林智勝在台北大巨蛋4萬人歡呼聲中退場，生涯最後一次的明星賽備受禮遇，回到熟悉又陌生的視角重新觀看...

中職／明星賽塞爆大巨蛋 2天8萬人改寫史上新高

中華職棒明星賽連續兩天在台北大巨蛋舉行，也連續兩天吸引4萬人滿場觀眾，寫下中職單場、明星系列賽史上最高票房紀錄。

中職／明星賽曾頌恩全壘打大賽14轟奪冠 兄弟隊史第4人

中華職棒明星賽第二天，全壘打大賽進入決賽環節，球員也開啟認真模式，暫停時間沒有再上演昨天的「餵食秀」，曾頌恩以14轟登上...

中職／傳奇對決！郭泓志vs.王建民 拿龍仔球棒敲出巨大轟

中華職棒明星賽推出王建民對上郭泓志的「傳奇對決」戲碼，今天第二天賽事開打前的公益全壘打大賽，郭泓志成功敲出全壘打、振臂繞...

中職／與偶像比愛心、餵球都搶戲 江坤宇：還好我不是投手

中信兄弟隊游擊手江坤宇當選今年明星賽人氣王，更在今天獲得與韓國人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE開球的搭檔機會，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。