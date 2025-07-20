中職／被林佳緯三振笑出來 林安可：他有愛的力量

今年中職明星賽林安可沒能一圓投手登板夢，但在今天的「全壘打決勝」加碼PK賽與陳傑憲再次搭檔，有敲出一轟雪恥，至於被隊友林佳緯三振，林安可笑說：「他有愛的力量。」

明星賽第二天賽事，中華隊與明星隊正規9局打完以0：0平手作收，加碼舉辦「全壘打決勝」，兩隊第一棒張育成、林安可各敲出一轟，明星隊第2棒王威晨3揮落空，而中華隊就靠朱育賢的全壘打拿下勝場獎金。

林安可是9局下最後一個出局數，他表示，上去代打前就知道會有這個賽制，馬上做好準備，「一開始問餵球投手要誰？我說隨便。」結果一旁的陳傑憲說：「就我啦，全壘打大賽沒有（晉級），再拚一下。」

好在3次揮棒機會有一轟，林安可笑說：「都沒有就尷尬了。這個壓力比較大，只有三次機會，前兩次沒打出去，第三次滿認真的。」

有趣的是，明星隊派出三位野手登板，其中林佳緯更在9局下2出局後上場，對上代打的林安可成功三振，還比出「割喉拉弓」動作，談到對決時揮棒落空笑出來，林安可說：「太好笑啦，有聽到應援，OKOK，他可能有愛的力量。」

林佳緯日前被拍到與啦啦隊賴可出遊，今天明星賽賴可也多次在場邊應援，在林佳緯登板時更大喊「我的寶貝」，那個瞬間讓林安可揮棒落空。

看到對面三個野手登板會不會手癢？林安可笑說：「不會啦，一開始有說有機會投，如果真的叫我就上去啊，有簡單傳接球，跟（岳）東華玩一下。」 2025中華職棒明星賽，明星隊野手林佳緯登板投出三振。記者曾原信／攝影

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