中職／郭天信後悔滑球K掉林智勝 劉基鴻蹲捕渾然未覺一壘跑了

中華職棒明星賽今天進入第二天，明星隊投手人手短缺，一如總教練平野惠一先前預告，啟用野手登板，郭天信作為野手投球第一棒，由劉基鴻蹲捕，是兩人賽前就已經說好，劉基鴻笑說，實際蹲過一次後，發現真的沒想像中簡單，被一旁的郭天信爆料：「他說凱威跑他完全不知道。」

郭天信此役在第6局登板，一上場首打席就是面對味全龍隊自家隊友李凱威投出保送，下一棒本為左打的潘傑楷站右打，擊出飛球遭到接殺。下一棒林智勝先復刻當年在明星賽跳起sorry sorry的經典橋段，郭天信面對他祭出滑球，讓他揮空飆出三振；由於場上是0：0局面，郭天信邊投邊擔心自己變敗投，喊話：「要開始認真了。」再讓陳晨威擊出中外野飛球遭到接殺。

郭天信表示，前一次在正式比賽投球是高中時，今天登板雖自認狀況還不錯，但有來自龍隊總教練葉君璋、外野教練張建銘的指示，「葉總、火哥有說，留著例行賽在外野丟就好。」所以並沒有出全力，大概只用5、6分力而已，今天最快球速為139公里。

面對林智勝以滑球飆K，是讓郭天信充滿遺憾的打席，「我很後悔欸！因為是學長最後一次明星賽、最後一個打席。」講一講越想越嘔，「我真的滿後悔，不應該丟滑球，如果說直球沒揮到就算了，對不起。」

劉基鴻繼國小後再次蹲捕，兩人在賽前就已經說好，「如果他丟，我就想蹲，想說我應該可以。」實際蹲過後，發現沒那麼簡單，郭天信爆料，李凱威盜壘，劉基鴻竟然完全沒注意到，劉基鴻也坦承：「那時是左打，等他跑過來才看到，欸？怎麼跑了？」

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