快訊

薇帕遠離豪雨仍炸全台！各地明防大雨 這日前再有熱帶低氣壓發展

台積電嘉義廠疑挖過人類骸骨…2個月內3傷亡 民俗專家示警了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／郭天信後悔滑球K掉林智勝 劉基鴻蹲捕渾然未覺一壘跑了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
劉基鴻（右）解鎖明星賽蹲捕。記者曾原信／攝影
劉基鴻（右）解鎖明星賽蹲捕。記者曾原信／攝影

中華職棒明星賽今天進入第二天，明星隊投手人手短缺，一如總教練平野惠一先前預告，啟用野手登板，郭天信作為野手投球第一棒，由劉基鴻蹲捕，是兩人賽前就已經說好，劉基鴻笑說，實際蹲過一次後，發現真的沒想像中簡單，被一旁的郭天信爆料：「他說凱威跑他完全不知道。」

郭天信此役在第6局登板，一上場首打席就是面對味全龍隊自家隊友李凱威投出保送，下一棒本為左打的潘傑楷站右打，擊出飛球遭到接殺。下一棒林智勝先復刻當年在明星賽跳起sorry sorry的經典橋段，郭天信面對他祭出滑球，讓他揮空飆出三振；由於場上是0：0局面，郭天信邊投邊擔心自己變敗投，喊話：「要開始認真了。」再讓陳晨威擊出中外野飛球遭到接殺。

郭天信表示，前一次在正式比賽投球是高中時，今天登板雖自認狀況還不錯，但有來自龍隊總教練葉君璋、外野教練張建銘的指示，「葉總、火哥有說，留著例行賽在外野丟就好。」所以並沒有出全力，大概只用5、6分力而已，今天最快球速為139公里。

面對林智勝以滑球飆K，是讓郭天信充滿遺憾的打席，「我很後悔欸！因為是學長最後一次明星賽、最後一個打席。」講一講越想越嘔，「我真的滿後悔，不應該丟滑球，如果說直球沒揮到就算了，對不起。」

劉基鴻繼國小後再次蹲捕，兩人在賽前就已經說好，「如果他丟，我就想蹲，想說我應該可以。」實際蹲過後，發現沒那麼簡單，郭天信爆料，李凱威盜壘，劉基鴻竟然完全沒注意到，劉基鴻也坦承：「那時是左打，等他跑過來才看到，欸？怎麼跑了？」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

郭天信 明星賽 劉基鴻

延伸閱讀

中職／退場之路可以再長一點嗎？林智勝重返游擊滿滿不捨

中職／為郭天信8連敗負責 平野惠一即刻卸任明星隊總教練

中職／投手真的不夠用了！郭天信登板1局無失分 K掉林智勝

中職／明星賽初體驗不白目 高塩將樹讚林智勝：很愛跳舞捏

相關新聞

中職／明星賽史上最初全壘打大賽PK 中華隊靠朱育賢轟贏王威晨

中華職棒明星賽第二天，打完9局仍是0比0，儘管規章明訂明星賽9局制、平手不延長，但臨時加碼全壘打大賽PK，明星隊推出張育...

中職／退場之路可以再長一點嗎？林智勝重返游擊滿滿不捨

「10年沒守游擊了喔。」林智勝在台北大巨蛋4萬人歡呼聲中退場，生涯最後一次的明星賽備受禮遇，回到熟悉又陌生的視角重新觀看...

中職／明星賽塞爆大巨蛋 2天8萬人改寫史上新高

中華職棒明星賽連續兩天在台北大巨蛋舉行，也連續兩天吸引4萬人滿場觀眾，寫下中職單場、明星系列賽史上最高票房紀錄。

中職／明星賽曾頌恩全壘打大賽14轟奪冠 兄弟隊史第4人

中華職棒明星賽第二天，全壘打大賽進入決賽環節，球員也開啟認真模式，暫停時間沒有再上演昨天的「餵食秀」，曾頌恩以14轟登上...

中職／傳奇對決！郭泓志vs.王建民 拿龍仔球棒敲出巨大轟

中華職棒明星賽推出王建民對上郭泓志的「傳奇對決」戲碼，今天第二天賽事開打前的公益全壘打大賽，郭泓志成功敲出全壘打、振臂繞...

中職／與偶像比愛心、餵球都搶戲 江坤宇：還好我不是投手

中信兄弟隊游擊手江坤宇當選今年明星賽人氣王，更在今天獲得與韓國人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE開球的搭檔機會，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。