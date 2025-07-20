中職／退場之路可以再長一點嗎？林智勝重返游擊滿滿不捨

「10年沒守游擊了喔。」林智勝在台北大巨蛋4萬人歡呼聲中退場，生涯最後一次的明星賽備受禮遇，回到熟悉又陌生的視角重新觀看球場，林智勝感嘆說：「走回去的距離怎麼這麼快，可不可以再長一點？」

中職明星賽第二天，林智勝扛起先發游擊手，上一次站上這個位置已經是2015年，林智勝說：「好緊張喔，賽前熱身很謹慎，很怕我拉到。」原本只預計要守2、3局，但林智勝主動請纓，「我看看能撐幾局，就盡力去做。」

而林智勝一路守到8局上抓到該局第1個出局數後，決定退場，林智勝說：「原本是說下個打席敲出安打就換下場，但當下我接到球傳出去，就快要鐵腿，跟教練說我可以了。」

能夠在中華隊再次擔任游擊手，林智勝說：「真的滿榮幸的，很謝謝中華隊教練團，讓我有這個機會。」最後一次的明星賽，他很怕拖累新一代中華隊，「這兩天我還是很專注，最後的明星賽，像在打季賽的感覺去打，想要很多很好的回憶。」

而退場時，林智勝也與同樣要在今年退休的胡金龍擁抱，林智勝說：「我們不是主角，但是學弟、金龍，我們都很享受氛圍，這樣的氛圍可以創造很多贏球的機會。」

生涯第19次參加明星賽，林智勝累積22場出賽寫下史上最多，他說：「謝謝球迷投票給我，每年都想梗，想到今年真的沒梗。這兩、三年聯盟明星賽真的辦得很好，很為球迷著想。」

林智勝也向球迷呼籲，希望他們能夠繼續進場，「這2天8萬人，我可能這輩子沒有這樣的機會了，希望他們可以繼續支持每一個球隊。」 林智勝最後的明星賽復刻經典的sorry sorry橋段。記者曾原信／攝影

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