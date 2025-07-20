中職／「寶貝」應援打擊入耳、投球靜音 林佳緯一心想三振林安可
中華職棒明星賽今年大玩戀愛主題，林佳緯聽了整場的「寶貝」，還在打擊時比出手指愛心回應，他解釋看陳晨威都有給一些回應，所以也跟著比一下，結果比了後，讓他笑答：「滿尷尬的。」
明星隊因投手人數吃緊，今天動用3名野手登板，分別是郭天信、宋晟睿、林佳緯。總教練平野惠一透露，其實還有滿多野手都跑來表達自己可以投。
林佳緯在第9局、兩出局時接手投球，面對林安可，上演模仿秀，模仿自家隊友髙塩將樹的投球動作。
「想說不要那麼普通，他抬比較高、有龍捲風的感覺。」林佳緯透露，本來也考慮模仿張奕，因為前一局是張奕在投，本來看著電視在學，後來還是覺得髙塩比較特別，「下來就問他有像嗎？髙塩也說很像。」
另類焦點是林佳緯的女友、「小龍女」賴可，今天在他的打席及9局投球時，不避諱為他應援加油，「賴可寶貝」、「我的寶貝」等口號大方放閃。
林佳緯表示，自己在投球時，因為一直想著要三振安可，所以沒有聽到，「看他們好像玩得很開心。」他坦言，打擊時有聽到，比出手指愛心回應，是因為看到陳晨威都有回應，「看螢幕一直在拍我，就比一下，滿尷尬的。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言