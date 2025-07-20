中職／「寶貝」應援打擊入耳、投球靜音 林佳緯一心想三振林安可

中華職棒明星賽今年大玩戀愛主題，林佳緯聽了整場的「寶貝」，還在打擊時比出手指愛心回應，他解釋看陳晨威都有給一些回應，所以也跟著比一下，結果比了後，讓他笑答：「滿尷尬的。」

明星隊因投手人數吃緊，今天動用3名野手登板，分別是郭天信、宋晟睿、林佳緯。總教練平野惠一透露，其實還有滿多野手都跑來表達自己可以投。

林佳緯在第9局、兩出局時接手投球，面對林安可，上演模仿秀，模仿自家隊友髙塩將樹的投球動作。

「想說不要那麼普通，他抬比較高、有龍捲風的感覺。」林佳緯透露，本來也考慮模仿張奕，因為前一局是張奕在投，本來看著電視在學，後來還是覺得髙塩比較特別，「下來就問他有像嗎？髙塩也說很像。」

另類焦點是林佳緯的女友、「小龍女」賴可，今天在他的打席及9局投球時，不避諱為他應援加油，「賴可寶貝」、「我的寶貝」等口號大方放閃。

林佳緯表示，自己在投球時，因為一直想著要三振安可，所以沒有聽到，「看他們好像玩得很開心。」他坦言，打擊時有聽到，比出手指愛心回應，是因為看到陳晨威都有回應，「看螢幕一直在拍我，就比一下，滿尷尬的。」 林佳緯第9局登板投球，模仿髙塩將樹的投球動作。記者曾原信／攝影 林佳緯比出手指愛心回應女友賴可。圖／截圖自轉播畫面

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