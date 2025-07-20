中職／為郭天信8連敗負責 平野惠一即刻卸任明星隊總教練
中華職棒明星賽第二場比賽廝殺到全壘打大賽PK，再度由中華隊帶走勝利，郭天信個人吞下明星賽8連敗，明星隊教頭平野惠一賽後一本正經表示要負起全責，「從今天開始，退出明星隊總教練。」郭天信則回應，「請平野教練不要自責，問題應該出在我。」
兩隊今天打完正規9局都是0分，臨場加碼全壘打大賽PK，首先上場的張育成、林安可都是1轟，明星隊第二人推出王威晨留下0轟，朱育賢在第1次出棒就送出全壘打牆外，由中華隊帶走勝利。
談到出戰全壘打大賽PK的人選，為何推出王威晨，平野也沒有答案，他說：「是由選手自己決定的。」回顧這趟明星賽之旅，平野說很想和這些優秀的選手、教練、後勤繼續一起共事，結束後，鬆一口氣的是，選手都沒有受傷，健康回到母隊，「這是最重要的事。」
有趣的是，郭天信參與4屆明星賽以來，打過兩次中華隊、兩次明星隊，累積8戰全敗，平野惠一賽後表示，「關於天信的8連敗，我會負起全部責任，今天開始退出明星隊總教練。」
郭天信請平野不要自責，問題應該出在自己身上，加碼爆料：「餅哥（林岳平）說他和我一樣、也是8連敗。」媒體提議兩人明年應該分開，看誰的魔咒比較毒，郭天信笑說：「矛盾大對決嗎？結果兩場都平手。」
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