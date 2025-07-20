快訊

有心血管問題？魔鷹愛妻機上猝逝 醫曝與「2疾病」有關：恐引發肺栓塞

中職／明星賽史上最初全壘打大賽PK 中華隊靠朱育賢轟贏王威晨

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林智勝最後的明星賽復刻經典的sorry sorry橋段。記者曾原信／攝影
林智勝最後的明星賽復刻經典的sorry sorry橋段。記者曾原信／攝影

中華職棒明星賽第二天，打完9局仍是0比0，儘管規章明訂明星賽9局制、平手不延長，但臨時加碼全壘打大賽PK，明星隊推出張育成、王威晨，中華隊推出林安可、朱育賢，王威晨0轟之下，朱育賢第1次出棒就底定勝負，由中華隊搶下勝利。

中華隊總教練曾豪駒安排胡金龍第一棒、一壘手，以及林智勝第二棒、游擊手，迎接人生的最後明星賽，雙雙提前退場，接受滿場4萬人獻上的掌聲。

兩隊分數一路以0：0僵持，開始出現各種神奇劇本，中華隊莊昕諺7局上被許基宏敲出安打，一度換上猿氣代跑，完成盜壘任務後再換回許基宏；備受矚目的徐若熙，在這局兩出局後登板，代表性投1打席亮相。

明星隊打到後面各種守位大風吹，賴胤豪、許基宏出現在外野，林岱安站三壘等畫面都上演。投手人手短缺的明星隊，由郭天信負責第6局，搭配劉基鴻蹲捕，雖開局保送李凱威，但解決「右打潘傑楷」、林智勝、陳晨威，完成1局無失分。宋晟睿扛第9局抓下兩個出局數，換上林佳緯接手投球，在賴可「我的寶貝」愛的應援下，K掉代打林安可，還作出拉弓手勢嗆聲。

兩隊都無法拿到分數，現場臨時加碼全壘打大賽PK，每隊各派兩人，每位選手各打三顆球決勝負，明星隊推出張育成、王威晨，中華隊推出林安可、朱育賢。

張育成首先上場，敲出1轟，在第2次揮棒開轟；林安可直到第3球才送到標竿附近，最終被認定界內出牆，也是1轟。王威晨3次出棒都失利，留下0轟，朱育賢第1次揮棒就出牆，確定由中華隊拿下勝利。

猿氣代跑盜壘成功。記者曾原信／攝影
猿氣代跑盜壘成功。記者曾原信／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

朱育賢 明星賽 中華隊

延伸閱讀

中職／Set好的投打互換沒實現 陳傑憲：安可不想給我機會啦

中職／劉基鴻、朱育賢開轟狙擊 李博登寫兄弟本季洋投最慘紀錄

中職／林安可雙響、3安灌7打點 16轟開始看到魔鷹車尾燈

中職／整片外野當「天網」 郭天信守備機會走在破紀錄道路上

相關新聞

中職／明星賽史上最初全壘打大賽PK 中華隊靠朱育賢轟贏王威晨

中華職棒明星賽第二天，打完9局仍是0比0，儘管規章明訂明星賽9局制、平手不延長，但臨時加碼全壘打大賽PK，明星隊推出張育...

中職／明星賽塞爆大巨蛋 2天8萬人改寫史上新高

中華職棒明星賽連續兩天在台北大巨蛋舉行，也連續兩天吸引4萬人滿場觀眾，寫下中職單場、明星系列賽史上最高票房紀錄。

中職／明星賽曾頌恩全壘打大賽14轟奪冠 兄弟隊史第4人

中華職棒明星賽第二天，全壘打大賽進入決賽環節，球員也開啟認真模式，暫停時間沒有再上演昨天的「餵食秀」，曾頌恩以14轟登上...

中職／傳奇對決！郭泓志vs.王建民 拿龍仔球棒敲出巨大轟

中華職棒明星賽推出王建民對上郭泓志的「傳奇對決」戲碼，今天第二天賽事開打前的公益全壘打大賽，郭泓志成功敲出全壘打、振臂繞...

中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽

中華職棒明星賽今天進行第二場，中華隊啟用胡金龍打第一棒、一壘手，林智勝第二棒、游擊手，總教練曾豪駒有暖心安排，盼兩人的最...

中職／為郭天信8連敗負責 平野惠一即刻卸任明星隊總教練

中華職棒明星賽第二場比賽廝殺到全壘打大賽PK，再度由中華隊帶走勝利，郭天信個人吞下明星賽8連敗，明星隊教頭平野惠一賽後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。