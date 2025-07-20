中職／明星賽史上最初全壘打大賽PK 中華隊靠朱育賢轟贏王威晨

中華職棒明星賽第二天，打完9局仍是0比0，儘管規章明訂明星賽9局制、平手不延長，但臨時加碼全壘打大賽PK，明星隊推出張育成、王威晨，中華隊推出林安可、朱育賢，王威晨0轟之下，朱育賢第1次出棒就底定勝負，由中華隊搶下勝利。

中華隊總教練曾豪駒安排胡金龍第一棒、一壘手，以及林智勝第二棒、游擊手，迎接人生的最後明星賽，雙雙提前退場，接受滿場4萬人獻上的掌聲。

兩隊分數一路以0：0僵持，開始出現各種神奇劇本，中華隊莊昕諺7局上被許基宏敲出安打，一度換上猿氣代跑，完成盜壘任務後再換回許基宏；備受矚目的徐若熙，在這局兩出局後登板，代表性投1打席亮相。

明星隊打到後面各種守位大風吹，賴胤豪、許基宏出現在外野，林岱安站三壘等畫面都上演。投手人手短缺的明星隊，由郭天信負責第6局，搭配劉基鴻蹲捕，雖開局保送李凱威，但解決「右打潘傑楷」、林智勝、陳晨威，完成1局無失分。宋晟睿扛第9局抓下兩個出局數，換上林佳緯接手投球，在賴可「我的寶貝」愛的應援下，K掉代打林安可，還作出拉弓手勢嗆聲。

兩隊都無法拿到分數，現場臨時加碼全壘打大賽PK，每隊各派兩人，每位選手各打三顆球決勝負，明星隊推出張育成、王威晨，中華隊推出林安可、朱育賢。

張育成首先上場，敲出1轟，在第2次揮棒開轟；林安可直到第3球才送到標竿附近，最終被認定界內出牆，也是1轟。王威晨3次出棒都失利，留下0轟，朱育賢第1次揮棒就出牆，確定由中華隊拿下勝利。 猿氣代跑盜壘成功。記者曾原信／攝影

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