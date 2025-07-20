中職／明星賽塞爆大巨蛋 2天8萬人改寫史上新高
中華職棒明星賽連續兩天在台北大巨蛋舉行，也連續兩天吸引4萬人滿場觀眾，寫下中職單場、明星系列賽史上最高票房紀錄。
中職明星賽在去年首度進軍台北大巨蛋，首戰33688人、次戰28666人進場，空降明星賽史上票房前兩名。
今年明星賽熱潮更炙，兩場賽事開賣就秒殺，加上兩天賽後演唱重量級嘉賓，今天更邀請到韓國超人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE，後續加開的席位也都被搶光。
昨天首日的票房就來到4萬人滿場改寫明星賽單場新高，加上今天同樣4萬人滿場，連兩場並列史上第一，單一年度的明星賽人數總和也是史上新高。
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