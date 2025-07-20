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中職／投手真的不夠用了！郭天信登板1局無失分 K掉林智勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

中華職棒明星賽今天進入第二天，明星隊投手人手短缺，一如總教練平野惠一先前預告，啟用野手登板，郭天信作為野手投球第一棒，面對林智勝滑球飆K，最終完成1局無失分。

明星隊共選11位投手，昨天使用8人，剩下後勁、梅賽斯、富藍戈未上。今天第二場比賽，先啟動洋投連線，後勁、梅賽斯都完成2局無失分，後續蔡齊哲連投兩天，把關1局無失分。

明星隊第6局換上郭天信野手登板，搭檔捕手則是劉基鴻，一上場首打席就是面對味全龍隊自家隊友李凱威

郭天信戴上耳機受訪，被問到是否會催速，回應：「有收到指示，不能催」，還嗆聲：「第一顆先往凱威頭上丟」，即便李凱威已經退開，果真一記大壞球朝他的頭部而去。聊到配球策略，郭天信笑說：「先投好球，再丟變化球。」

郭天信保送李凱威後，左打潘傑楷站右打，擊出飛球遭到接殺。下一棒林智勝先復刻當年在明星賽跳起sorry sorry的經典橋段，郭天信面對他祭出滑球，讓他揮空飆出三振；由於場上是0：0局面，郭天信邊投邊擔心自己變敗投，喊話：「要開始認真了。」再讓陳晨威擊出中外野飛球遭到接殺。

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郭天信 李凱威 明星賽

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