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中職／江坤宇與MINNIE比愛心引大巨蛋暴動 太太：不准洗手
中華職棒明星賽今天邀請到韓國人氣女團（G）I-DLE成員MINNIE開球，江坤宇不僅擔任開球捕手，還兩度與MINNIE合比愛心，讓這位人氣王難得獲得球迷噓聲「禮遇」，只不過暫時不用擔心回家「跪算盤」，因為江坤宇的太太只有羨慕。
MINNIE將在今天賽後登上台北大巨蛋開唱，賽前也擔任開球嘉賓，投出一顆偏高進入手套的好球，MINNIE表示，「第一次在這裡開球，希望非常順利成功。我也會為各位選手努力加油」，隨後用中文喊：「加油！」
開完球的例行合照環節，江坤宇主動比出半顆愛心，MINNIE則大方回應，用手圓滿另一半，兩人愛心手勢合體的畫面在大螢幕播出，瞬間引爆4萬名球迷歡呼與噓聲夾雜。
只不過有趣的是，中職會長蔡其昌似乎覺得自己位置不對，又換了一次站位，也讓江坤宇與MINNIE有再次合比愛心的機會，江坤宇笑到嘴角藏不住笑意。
主播李祐廷忍不住虧道：「老婆已經準備好算盤了！」不過人在大巨蛋現場的江坤宇太太透過社群平台透露，自己羨慕的人是江坤宇，還要求「不准給我洗手！」
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