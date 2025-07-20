中職／Uni Girls瑟七甜喊應援 李東洺送上飛吻佐止滑粉

中華職棒明星賽第二天，場上依然各種粉紅泡泡，富邦悍將隊投手李東洺一登板，應援台上呼叫Uni Girls瑟七甜喊應援，李東洺則是飛吻回應，還參雜飛天止滑粉。

中華隊第三局換上李東洺接手投球，就見應援台上，悍將應援團長阿崔呼叫統一獅隊達平，尋找一位啦啦隊女神，正是他的緋聞女友瑟七。

瑟七拿起麥克風甜喊應援，「李東洺！李東洺！中華英雄李東洺！」李東洺手抹止滑粉的右手作勢朝空中飛吻回應。

明星賽首戰已有陳晨威、啾啾大方在大螢幕上啾一下互動，以及林佳緯應援改詞為「賴可寶貝」，今天李東洺、瑟七的組合再為這場棒球盛宴再添話題。

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