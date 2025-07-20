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中職／求婚橋段戴培峰笑言傻眼 直呼明星賽是戀愛主題

中央社／ 台北20日電
2025中職明星賽19日首戰開打，5局下TEAM TAIWAN換投手很有戲，投手郭俊麟（左）先上場，牛棚教練王建民上場換投，接著陳冠宇（右）走上投手丘時，郭俊麟突然單膝下跪拿戒指，陳冠宇則配合伸手接受「求婚」。中央社記者張新偉攝 114年7月19日 中央通訊社
2025中職明星賽19日首戰開打，5局下TEAM TAIWAN換投手很有戲，投手郭俊麟（左）先上場，牛棚教練王建民上場換投，接著陳冠宇（右）走上投手丘時，郭俊麟突然單膝下跪拿戒指，陳冠宇則配合伸手接受「求婚」。中央社記者張新偉攝 114年7月19日 中央通訊社

中職明星賽有滿滿話題，昨天包括郭俊麟、陳冠宇，以及蔣少宏、呂詠臻都上演「CP橋段」，事前不知情的捕手戴培峰今天笑說很傻眼，「大家都滿放得開，昨天是個戀愛主題日。」

昨天明星賽橋段中，郭俊麟突然在投手丘上單膝下跪、拿出戒指，跟陳冠宇「求婚」，引起球迷熱議，不過當時的捕手戴培峰並不知情。戴培峰今天笑說：「本來主審跟我說有人要求婚，我以為是球迷要求婚，我還在看哪裡要求婚，結果看他（郭俊麟）手上有戒指、就跪下來。」

戴培峰直呼，沒想到郭俊麟是跟陳冠宇求婚，「當下傻眼、嚇到。」戴培峰笑說：「祝福他們百年好合，大家都滿放得開，昨天是個戀愛主題日，還不錯還不錯。」但他也強調，「我不是走這個路線，專注在比賽，因為昨天是我第一次在明星賽先發有點緊張，沒有Get到那些哏。」

另外，樂天桃猿呂詠臻昨天與味全龍蔣少宏再度投捕搭檔，重溫在龍隊當隊友的時期，換局時蔣少宏還牽起呂詠臻的手。呂詠臻今天笑說：「少宏算是滿主動的人，裁判還把我們的手用力打開。」

不過賽後與蔣少宏一起上MVP頒獎台，呂詠臻直呼，「上去有點尷尬，他才是主角。」對於這次參與明星賽，呂詠臻說：「感覺很棒，沒想過自己可以打明星賽，在這個場面跟大家互動，是很難忘的經歷，很感謝有這個機會，很謝謝有投票給我的球迷。」

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明星賽 戴培峰 呂詠臻

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