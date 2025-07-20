中職／巨蛋福地轟不停 曾頌恩盼全壘打奪冠手感帶到季賽

中華職棒明星賽今年由「巨蛋王」曾頌恩敲出14轟拿下冠軍，在台北大巨蛋福地有好表現，曾頌恩也希望能把表現延續到季賽，「因為今年表現不是很好。」

曾頌恩去年在預賽敲出10轟但未能晉級，今年先在預賽敲出11轟超越個人紀錄，今天的決賽更堆高到14轟，超越王政順的11轟、宋晟睿9轟、吉力吉撈．鞏冠7轟，成為第4位拿下全壘打大賽冠軍的兄弟球員。

連續兩年參賽，曾頌恩認為經驗有差，去年跟幫忙餵球的江坤宇沒有配合過，只有簡單溝通投球位置，「結果我怎麼打都打不出去。」今年有特別「修煉」一下，「，看哪個位置比較好出牆，但一直沒有打到甜蜜點，結果上去表現還不錯。」

這次全壘打大賽上演3位中信兄弟球員對上一位味全龍隊代表，曾頌恩表示，上去之前彼此有討論，主要是最後30秒，希望能多打幾支做公益，結果今年4人共敲出6發公益金球。

曾頌恩過去在大巨蛋表現不錯，他也期待這次拿下全壘打大賽後，能夠讓季賽成績有提升，「因為今年表現不是很好，如果真的跟這邊這麼有緣，接下來1個月在這邊比賽時間很多，希望手感、成績能夠有所提升。」

今年全壘打大賽前還有一個王建民投球、郭泓志打擊的公益全壘打大賽戲碼，曾頌恩表示，看到兩人就想起童年，「很多第一次都是這兩個賢拜開始，現在棒球才有比較好的環境。」 中職明星對抗賽第二天，全壘打大賽由中信兄弟曾頌恩勝出。記者曾原信／攝影

商品推薦