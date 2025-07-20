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中職／後勁稱霸全方位打擊王恨沒轟出牆 瑪莉歐釘鞋是太太創意

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
後勁穿著瑪莉歐打棒球特製釘鞋拿下全方位打擊王冠軍。記者曾原信／攝影
後勁穿著瑪莉歐打棒球特製釘鞋拿下全方位打擊王冠軍。記者曾原信／攝影

中職明星賽第二天賽前戰技挑戰賽進行全方位打擊王，台鋼雄鷹隊洋投後勁稱霸，他穿著瑪莉歐打棒球特製釘鞋上場，而這其實來自太太的提議。

全方位打擊王尋找投手中的打擊高手，任務依序如下：一壘觸擊、三壘觸擊、一壘平飛球、三壘平飛球、右外野高飛球、左外野飛球等，共6個任務。每個任務時間15秒，若15秒內未完成，直接跳至下一個任務；若提前完成任務，則直接進入自由打擊時間。最後自由打擊5顆球，繼續累積分數，外野50分、全壘打牆前100分、全壘打飛球150分、內野不予計分。

後勁為唯一洋將代表，首位上場，由張誠恩餵球，拿到600分；樂天桃猿隊投手莊昕諺，由王志煊餵球，賽前先直接公然許願如果奪冠要分獎金，莊昕諺打下450分。呂彥青找來蔡齊哲餵球，打下550分，陳冠宇壓軸登場，請出前一天求婚成功的郭俊麟幫忙餵球，新婚之力打下500分。

後勁稱霸全方位打擊王，他表示非常享受在這項比賽，「這不是身為一個投手平常能做的事，很開心有這樣的比賽，既然參賽，就是期望要贏，比較失望的是沒能打出全壘打牆外，因為是打短拋的球，確實是比較困難。」

後勁指出，知道最後的自由揮擊可能會是決定勝負的關鍵，自己希望可以打出牆，雖然沒有完成目標，但打到全壘打牆前的那一球，可能就是自己贏的原因。找來張誠恩餵球也有原因，後勁說：「之前是野手，有野手這個底，拋球對他會比較簡單，我們也有進行特訓，發現低進壘的球打得比較好。」

後勁靠打到全壘打牆前的1球拿到100分，自由揮擊合計300分。莊昕諺、呂彥青都是都是5球50分，合計250分，陳冠宇則是4球50分、1球沒分，合計200分。

今年全壘打與任天堂合作，滿滿瑪莉歐賽車元素，後勁腳上的鞋子也很應景，鞋身上有著打棒球的瑪莉歐。

後勁說，當初看到明星賽LOGO公布，就想到可能是與任天堂合作，確定後就很期待，也想到這個特製釘鞋的創意，「後來老婆提供更棒的主題，就是瑪莉歐打棒球。」被問到還希望看到中職明星賽與什麼聯名，後勁許願哈利波特。」

後勁穿著瑪莉歐打棒球特製釘鞋拿下全方位打擊王冠軍。記者曾原信／攝影
後勁穿著瑪莉歐打棒球特製釘鞋拿下全方位打擊王冠軍。記者曾原信／攝影
後勁穿著瑪莉歐打棒球特製釘鞋拿下全方位打擊王冠軍。記者曾原信／攝影
後勁穿著瑪莉歐打棒球特製釘鞋拿下全方位打擊王冠軍。記者曾原信／攝影

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明星賽 後勁

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