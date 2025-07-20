中職／明星賽曾頌恩全壘打大賽14轟奪冠 兄弟隊史第4人

中華職棒明星賽第二天，全壘打大賽進入決賽環節，球員也開啟認真模式，暫停時間沒有再上演昨天的「餵食秀」，曾頌恩以14轟登上王座，成為兄弟隊史第4人。

宋晟睿第一個上場打擊，喊暫停之前狂敲8轟，但接下來氣力消退只追加1轟，倒數30秒的金球時間更是掛0，9轟作收，第二個上場的王政順則是在金球時間敲出2轟，總共累積11轟，兩人都超越昨天預賽的個人紀錄。

曾頌恩敲出6轟後喊出暫停，休息恢復一下後立刻又敲出2轟，倒數30秒前就敲出12轟，超越前面兩棒，金球時間又敲出2轟，來到14轟。

吉力吉撈．鞏冠壓軸登場，擊球角度都偏平射，喊出暫停前僅敲出2轟，在倒數30前又敲出3轟，而金球時間開啟後，吉力吉撈很快追加2轟，只不過最終就以7轟作收。1

曾頌恩最終拿下冠軍，兄弟上一次有球員在明星賽全壘打大賽奪冠已經是2016年，正是今年宣告引退的林智勝，而前兩人則是2005年陳冠任、2004年彭政閔，都是強打者代表。

宋晟睿（中信兄弟）：9轟 王政順（中信兄弟）：11轟 曾頌恩（中信兄弟）：14轟 吉力吉撈．鞏冠（味全龍）：7轟

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