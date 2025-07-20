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中職／傳奇對決！郭泓志vs.王建民 拿龍仔球棒敲出巨大轟
中華職棒明星賽推出王建民對上郭泓志的「傳奇對決」戲碼，今天第二天賽事開打前的公益全壘打大賽，郭泓志成功敲出全壘打、振臂繞壘，中職會長蔡其昌也大氣加碼，直接算敲出3轟的公益球。
明星賽第二天的戰技挑戰賽環節中，穿插了一場公益全壘打大賽，特別邀請王建民投球、郭泓志打擊，郭泓志更是拿著台美混血球員龍（Jonathon Long）的球棒上場。
根據規則，郭泓志只要在5次擊球機會中，把球敲到全壘打牆1次，蔡其昌就會捐出2萬元，結果郭泓志面對王建民的第3球直接把球轟出全壘打牆外，飛行距離405呎，就連王建民也開心舉手。
郭泓志開心繞壘，跑回來與球員們互相擊掌，但其實還剩下2次打擊機會，郭泓志原本以為要「見好就收」，蔡其昌也順應民意，直接宣布，剩下2次都算開轟，直接捐出6萬元獎金。
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